Los Pumas no pudieron ante el poderío de los Springboks y quedaron sin chances de gritar campeón en el Rugby Championship

El seleccionado argentino cayó por 67-30 en Durban en el marco de la quinta fecha del certamen.

Hoy 14:46

Por la quinta fecha del Rugby Championship, Los Pumas fueron superados sin contemplaciones por Sudáfrica, que se impuso 67-30 en Durban y dejó al seleccionado argentino sin chances de pelear por el título. El poderío físico y la efectividad de los Springboks en el segundo tiempo resultaron determinantes para la goleada.

El inicio mostró a una Argentina intensa, que en los primeros 20 minutos incomodó a los campeones del mundo con buena defensa y presión en las formaciones fijas. Santiago Carreras estuvo fino a los palos y Santiago Chocobares apoyó un try tras un error rival para ilusionar a los dirigidos por Felipe Contepomi, que incluso se fueron al descanso abajo por un ajustado 25-23.

Sin embargo, en el complemento los locales desataron todo su poderío. Con Sacha Feinberg-Mngomezulu como figura —marcó tries, asistió y sumó con el pie— y el desequilibrio de Cheslin Kolbe, los Springboks estiraron diferencias rápidamente. Los ingresos desde el banco terminaron de liquidar el encuentro con tries de Morne van den Berg, Pieter-Steph du Toit (doblete) y Manie Libbok.

Los argentinos intentaron responder con una gran acción de Juan Cruz Mallía que habilitó a Tomás Albornoz, pero la ilusión duró poco. A las desatenciones defensivas se sumaron las lesiones de Albornoz y Gonzalo García, lo que complicó aún más la situación.

El resultado final, 67-30, reflejó la superioridad sudafricana y dejó a Los Pumas sin la posibilidad de conquistar el torneo. Ahora, el seleccionado nacional deberá enfocarse en el cierre del certamen en Londres, donde buscará cerrar el año con una mejor imagen.

Síntesis

Sudáfrica (67): Boan Venter, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse. Ingresaron: Louw, Snyman, Wessels, Van den Berg, Esterhuizen, Libbok, Smith y Van Staden. DT: Rassie Erasmus.

Los Pumas (30): Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Franco Molina, Lucas Paulos, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Ingresaron: Rubiolo, Albornoz, Coria Marchetti, Petti, Wenger, González, Ruiz y Benítez Cruz. DT: Felipe Contepomi.

Parcial: Sudáfrica 25-23.

Amonestado: Marx (SUD).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Kings Park, Durban.