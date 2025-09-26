Medida del BCRA: que significa la restricción al dólar y el impacto que tiene en el mercado

La conocen como “restricción cruzada” e impide a las personas que compran dólares en el mercado oficial volcar esas divisas en las plazas financieras del dólar MEP y el contado con liquidación.

Hoy 18:20

El Banco Central restableció este viernes una restricción en el mercado de cambios que impone un plazo de 90 días en los que los compradores de dólar oficial no pueden operar con contado con liquidación o MEP y viceversa. Es para frenar maniobras de arbitraje ante la incipiente brecha cambiaria que se había formado entre los diversos mercados donde se transa la divisa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pasado el mediodía las cotizaciones bursátiles del dólar -implícitas en el precio de activos que son operados en simultáneo en la plaza local en pesos, y en dólares en el exterior- trepabaron entre 3,5% y 6,8%, debido a que la medida que ya estuvo vigente durante el “cepo” restringe ahora buena parte del volumen de negocios en este segmento.

El dólar “contado con liquidación” mediante bonos subió casi 92 pesos o un 6,8%, a $1.462,04, mientras que el dólar MEP avanzó más de 86 pesos o 3,5%, a 1.423,36 pesos.

Te recomendamos: Una semana de tensión: el BCRA defiende la banda con ventas récord mientras bonos y acciones profundizan pérdidas

Así, con un dólar para ahorro a $1.350 para la venta, según la cotización del Banco Nación, la brecha cambiaria se amplió a 7,7% respecto del “liqui” y a 5,4% respecto del dólar MEP.

¿Qué significa la medida?

El Banco Central está necesitado de acumular reservas para defender el tipo de cambio, que a lo largo de la semana se consiguió estabilizar por debajo del techo de las bandas, al tiempo que se necesitan dólares en las arcas oficiales para cumplir con los próximos vencimientos de deuda.

La entidad monetaria publicó este viernes la Comunicación “A” 8336 que modifica las normas cambiarias. Con esta restricción para impedir por 90 días operaciones cruzadas entre dólar ahorro y el MEP -que ya estuvo vigente durante los controles de cambio- el Banco Central pone una barrera para que los dólares de las reservas drenen para alimentar los negocios con los dólares financieros, pues esta operatoria hasta ahora se podía efectuar de manera irrestricta para ganar la brecha de precios entre un dólar minorista hoy casi 5% más barato que los bursátiles.

Los operadores del mercado la conocen como “restricción cruzada”, y lo que hace es impedir a las personas que compran dólares en el mercado oficial volcar esas divisas en las plazas financieras del dólar MEP y el dólar contado con liquidación durante 90 días.

La restricción se aplica también a la inversa: quienes compran MEP quedarán inhabilitados para recurrir al mercado cambiario oficial por tres meses. Este impedimento ya pesaba para personas jurídicas, empresas. Ahora se aplica también a las personas humanas.

Federico Furiase, uno de los directores del Banco Central, explicó que “la medida del BCRA no impide que las personas humanas compren dólares para ahorrar en el MLC. Pueden comprar los que su situación patrimonial les permita. Lo que no permite es que con esos dólares abastezcan el mercado de dólares financieros. La decisión busca evitar distorsiones en el mercado de cambios”.

El analista financiero Christian Buteler afirmó que “uno esperaba que el cepo se fuera sacando. Se puede esperar que no lo quieran hacer ahora por el estrés cambiario que estamos viviendo, pero de ahí a poner más cepo no se entiende. Con la crisis que se había desatado las últimas semanas -gran parte por las idas y vueltas del Gobierno con distintas regulaciones y demás, perdiendo total credibilidad- , que se había aprendido del error y que no se iba a volver a cometer un error similar. Y esto es cometerlo, volver atrás y volver a instaurar un poco más de cepo. Creo que lo único que genera es desconfianza, incertidumbre en el mercado y me parece que la reacción no va a ser buena”.

Buteler interpretó que desde el Gobierno “quieren evitar le saques dólares en el oficial para venderlos en los financieros, generando una mayor demanda en el oficial que pueda desestabilizar el mercado”.

Amílcar Collante, economista de Profit Consultores, estimó que “si vuelve la restricción cruzada es para evitar compras en el mercado oficial y que se vendan en MEP -armando el ‘rulo’ financiero-. Entiendo que permiten comprar en el oficial y MEP, pero no así comprar oficial y vender en MEP. Ya había brecha y esto se empiezo a potenciar en los últimos días. Está claro que en la transición hasta que se diseñe e instrumente la ayuda del Tesoro de los EEUU más el FMI, el Gobierno recalibre el programa y más aún por la previa electoral. Veremos medidas de corto plazo que permitan evitar más volatilidad o dificulten la acumulación de reservas por parte del Tesoro” argentino.

Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital resumió que “el Banco Central incorpora para todas las personas físicas una nueva norma que simplemente dice que si accedes a dar oficial -acá no hay cambios- después por 90 días no podés vender dólares MEP y ni contado con liquidación”.

“La reimplementación de parte del cepo cambiario llega en un contexto de creciente volatilidad en los mercados financieros, en la antesala de las elecciones de medio término, sobre las cuales los inversores se han mostrado crecientemente nerviosos en las últimas semanas”, informó Bloomberg.