Policiales

Un hombre fue detenido por estar acusado de abuso sexual en el barrio La Católica

Un sujeto de 31 años, acusado de abusar de su sobrina menor de edad en el departamento Juan Felipe Ibarra, fue localizado y aprehendido en la ciudad Capital. Quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 21:17

En la mañana de este viernes, personal del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos concretó la detención de un hombre de 31 años, identificado con el apellido Reynoso, en el marco de una investigación por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

El procedimiento se llevó a cabo en calle Fraternidad s/n del barrio La Católica, donde los efectivos lograron localizar al acusado, quien fue aprehendido sin oponer resistencia y sin registrarse incidentes durante la intervención.

La investigación se originó a partir de la denuncia realizada por la madre de la víctima, una menor que presentaba dolores en sus partes íntimas y había manifestado ser víctima de abusos por parte de su tío.

A partir de las pruebas y testimonios reunidos, los investigadores lograron identificar al presunto autor, quien se había ausentado de su residencia en el departamento Juan Felipe Ibarra tras conocer la existencia de la denuncia, refugiándose en la Capital para evitar ser detenido.

Finalmente, Reynoso quedó a disposición de la Justicia, acusado en la causa por abuso sexual gravemente ultrajante (Art. 119, 2° del Código Penal).

