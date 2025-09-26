“Sí se puede vivir del arte”: Iñaqui Ortega, el muralista que brilló y cautivó al público en la Feria del Libro

En diálogo con Diario Panorama, el artista santiagueño habló de sus inicios, del impacto de sus retratos en vivo y del desafío de vivir del arte en la era digital, donde asegura que la pasión y la constancia abren caminos.

Hoy 22:00

Por Álvaro Cortez

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El muralista e ilustrador santiagueño Iñaqui Ortega participó de la 15ª Feria Provincial del Libro en el stand de Canal 7, Diario Panorama, Radio Panorama y El Liberal donde volvió a sorprender con sus retratos en vivo y el contacto directo con el público.

En diálogo con El Portal Líder en Información, Ortega recordó sus inicios en el arte, que comenzaron desde la infancia y se consolidaron en 2019, luego de trabajar muchos años en el diseño gráfico. “Me gustó porque tenía lo creativo del diseño, pero sin la rigidez de la oficina. Cada semana hago algo distinto”, explicó.

El artista, que ya había trabajado con retratos en la feria años atrás, destacó la repercusión de la gente frente a esta propuesta. “Con los murales uno ve la reacción después, pero con los retratos la respuesta es inmediata, ves la cara de asombro del que recibe su dibujo”, señaló.

Entre sus trabajos recientes estuvo el retrato al jefe de Gabinete —y candidato a gobernador— Elías Suárez, experiencia que calificó como un desafío y “una forma de homenaje”.

Ortega también se refirió al lugar del arte en la era digital. Reconoció que la tecnología facilita el proceso creativo previo, pero sostuvo que el valor del trabajo manual sigue siendo irremplazable. “Diseño en computadora antes de pintar, eso me permite mostrar cómo quedará el mural y evitar improvisar”, indicó.

Por último, dejó un mensaje para quienes dudan en apostar por el arte como proyecto de vida. “Sí se puede vivir del arte. Es difícil porque no hay un sueldo fijo, pero si uno encuentra lo que le gusta y trabaja en eso, se puede lograr. A mí me llevó años, pero cuando empieza a traccionar está buenísimo”, afirmó.