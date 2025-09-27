El tiempo para este sábado 27 de septiembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable, ventosa y con 29° de máxima

Durante toda la madrugada hubo fuertes vientos, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Cuáles son las condiciones pronosticadas por el SMN para las próximas horas.

Hoy 06:18

Septiembre va llegando a su fin y lo hace con jornadas calurosas y ventosas. Sí, la de este sábado 27 parece que será muy parecida a la de ayer, con una máxima de 29 grados y vientos que soplarán de direcciones variables a una dirección promedio de 65 km por hora, durante la mañana, disminuyendo a 50 km por hora en horas de la tarde.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su página web, no se descarta la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en horas de la mañana de este sábado, por lo que se espera una jornada inestable, calurosa y ventosa. En horas de la madrugada, los vientos se hicieron sentir con intensidad, con ráfagas que alcanzaron los 70 kilómetros por hora.

Para el domingo se esperan condiciones similares a las de hoy, con temperaturas que oscilarán entre los 15 grados de mínima y 30 de máxima. El cielo, precisa el SMN, se presentará ligeramente nublado y los vientos soplarían del sector norte.

Para el lunes, día que marcará el inicio de una nueva semana escolar y laboral, se prevé un ascenso de la temperatura, la cual alcanzaría los 33 grados.