Policiales

Desmantelaron un clan de venta de estupefacientes y detuvieron a tres personas en el Bº Rivadavia

En la mañana de ayer se logró la incautación de cocaína, dinero y teléfonos celulares.

Hoy 09:08

En la mañana de ayer, la División Antidrogas de Las Termas de Río Hondo, bajo la órbita de la Policía Federal Argentina y con el apoyo del Ministerio Público Fiscal, llevó a cabo una serie de allanamientos en el barrio Rivadavia, en la ciudad Capital. La operación fue realizada en el marco de una investigación por la venta de estupefacientes que se venía desarrollando en la zona.

El operativo se centró en varios domicilios, pero fue en uno de ellos donde los efectivos lograron incautar una importante cantidad de cocaína, tanto en forma compacta como fraccionada, lista para ser distribuida. También se encontraron elementos de corte y fraccionamiento, tales como recortes de nylon y tijeras, que presuntamente eran utilizados para acondicionar la droga para su comercialización.

Además, se secuestraron varios teléfonos celulares, los cuales se presume eran utilizados para coordinar las actividades de venta de estupefacientes, y se incautaron dinero en efectivo, probablemente proveniente de la comercialización ilegal de la sustancia.

En el marco de este procedimiento, el juez de Control y Garantías de turno dictó la detención de tres personas, todos miembros de un mismo grupo familiar conocido en el barrio como el clan “Sosa”.

