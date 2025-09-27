La autrocrítica de Omar De Felippe tras la derrota de Central Córdoba: “Faltó orden y juego asociado"

El entrenador ferroviario expresó sus sensaciones luego de la caída de anoche ante Tigre por 1-0.

Hoy 09:57

El entrenador de Central Córdoba, Omar De Felippe, analizó con autocrítica la derrota sufrida anoche frente a Tigre por 1-0 en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El DT destacó que a su equipo le faltó claridad en el juego y advirtió sobre la necesidad de sumar puntos en las fechas que restan para no comprometer su clasificación.

“Faltó orden y juego asociado, enfrentamos a un rival que en el mediocampo tenía mejor pie que nosotros. Fue un partido parejo, ordinario, y nos costó generar juego de la mitad para arriba”, expresó De Felippe en conferencia de prensa. El Ferroviario apenas logró inquietar en el primer tiempo con algunos envíos aéreos, pero no tuvo peso ofensivo para lastimar al Matador. “Tuvimos algunas aproximaciones, pero creo que fue poco para soñar con quedarnos con los tres puntos. El rival nos ganó bien”, agregó.

El técnico también hizo hincapié en la necesidad de un cambio de rumbo de cara al cierre del certamen. “No fue el partido que pensamos, hay que replantear cosas y tratar de empezar a sumar porque sino nos va a costar entrar entre los ocho. Somos un equipo que tiene una forma de jugar, y cuando viene un rival que nos cierra los caminos nos cuesta”, señaló.

De Felippe reconoció que los últimos rendimientos no fueron los esperados, pese a rescatar un empate en la fecha pasada frente a Boca. “Siempre estamos ocupados y preocupados, en el partido pasado lo empatamos pero el juego no fue tan bueno, nos están costando las cosas. Falta poco para el final de año y tenemos que tratar de sumar los puntos necesarios para clasificar”, cerró con un mensaje de exigencia hacia sus dirigidos.