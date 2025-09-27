Navarro Montoya negó contactos con Riquelme para ser el mánager de Boca: "Nunca hubo un ofrecimiento"

El Mono sonó como uno de los candidatos a hacerse con la dirección deportiva tras la disolución del Consejo de Fútbol.

Hoy 00:12

Carlos Navarro Montoya brindó una entrevista exclusiva para TyC Sports, en la que desmintió haber recibido un ofrecimiento por parte de Juan Román Riquelme para asumir como mánager de Boca Juniors tras la disolución del Consejo de Fútbol. El histórico arquero aclaró que, si bien su nombre sonó fuerte en los pasillos de La Ribera, nunca existieron charlas formales con la dirigencia, aunque reconoció que le encantaría regresar al club en un futuro cercano.

El pasado 6 de agosto, Riquelme decidió poner fin al Consejo de Fútbol integrado por Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado, debido a la crisis deportiva y las críticas crecientes sobre su gestión. Solo Delgado permaneció en funciones, con mayores responsabilidades. En ese contexto, el nombre del Mono fue uno de los que circuló como posible mánager, pero él mismo se encargó de aclarar: “Es cierto que mi nombre estaba instalado, pero no hubo una charla con Román puntualmente sobre este tema. Nunca hubo un ofrecimiento de Román ni de nadie del club”.

Pese a ello, Navarro Montoya no ocultó sus ganas de volver a Boca: “Boca es mi vida. Es el lugar donde siempre quise estar y donde cumplí mis sueños de niño. Tuve varias etapas, casi siempre en juveniles e infantiles, y por supuesto que me hubiese gustado regresar. Uno se prepara y tiene los estudios pertinentes para un desafío así”, afirmó.

El exarquero ya había ocupado un rol institucional en el club cuando, a fines de 2019, la fórmula Ameal–Pergolini–Riquelme lo designó como coordinador de inferiores. Su paso fue breve —poco más de nueve meses— y se vio afectado por la pandemia, motivo por el cual decidió dar un paso al costado por cuestiones familiares.

En cuanto al presente futbolístico, Navarro Montoya destacó la mejoría de Boca en las últimas semanas, con seis partidos invicto y ubicado en puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Según el Mono, el gran responsable es Leandro Paredes: “Su llegada fue un punto de inflexión porque hace mejores a sus compañeros, los ordena y le genera al rival un problema constante. Se complementó muy bien con Battaglia y futbolistas como Di Lollo o Barinaga crecieron a su lado. Hoy Boca cree en Paredes, y eso contagia”.

Además, valoró el acompañamiento institucional hacia Miguel Ángel Russo, quien este viernes recibió el alta médica: “Se está teniendo una actitud que prioriza a la persona. Boca acompaña a Miguel en un momento difícil y todos, desde su lugar, lo ayudan. Eso habla bien del club”.

Consciente de que “el año de Boca no ha sido bueno”, Navarro Montoya remarcó que el gran objetivo es cerrar el Torneo Clausura con un título o al menos con la clasificación a la próxima Libertadores, para darle a los hinchas la alegría que esperan.