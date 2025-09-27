MotoGP: Marc Márquez quedó segundo en la carrera sprint y a un paso de un nuevo título

El español podría consagrarse campeón este domingo por la madrugada, en la carrera principal.

Hoy 10:48

El español Marc Márquez (Ducati) quedó a un paso de coronarse campeón del Mundial de MotoGP tras finalizar segundo en la carrera sprint del Gran Premio de Japón. El múltiple campeón reguló su andar y quedó a las puertas de sumar su séptima corona en la categoría reina.

Márquez había largado en la tercera posición, pero en el inicio cayó al cuarto lugar. Sin embargo, no tardó en superar a Joan Mir (Honda) y al joven Pedro Acosta (KTM) para afirmarse en el segundo puesto, desde donde gestionó la prueba sin sobresaltos. La victoria quedó en manos del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), dos veces campeón del mundo, mientras que el podio lo completó Acosta.

El triunfo le permitió a Bagnaia subir al tercer lugar del campeonato y sacarle 20 puntos de diferencia a Marco Bezzecchi (Aprilia), su inmediato perseguidor. Los demás pilotos que sumaron unidades fueron Joan Mir, Franco Morbidelli (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha), Luca Marini (Honda), Raúl Fernández (Aprilia) y Ai Ogura (Aprilia).

La sprint en Motegi tuvo un arranque accidentado: tanto Bezzecchi como el actual campeón Jorge Martín se fueron al piso. El madrileño fue el más perjudicado, ya que sufrió una fractura de clavícula que lo dejará fuera de la carrera principal.

Márquez, con la gloria al alcance de la mano

Con este resultado, Marc Márquez amplió su ventaja en el campeonato y ahora le lleva 191 puntos a su hermano Alex (Ducati), que terminó décimo y no sumó. De esta manera, al piloto de Cervera le bastará con finalizar segundo en la carrera principal del GP de Japón, programada para este domingo a las 2 de la madrugada, en caso de que su hermano se quede con la victoria.

Si lo logra, Márquez alcanzará su séptimo título en MotoGP y el primero desde 2019, cerrando una temporada donde recuperó el protagonismo con la Ducati y demostró su vigencia en la elite del motociclismo mundial.