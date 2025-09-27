Desbarataron tres puntos de venta de drogas en Quimilí: dos detenidos y millonario secuestro

Se secuestraron más de 50 gramos de cocaína, casi 900 gramos de marihuana y una importante suma de dinero.

Hoy 10:51

En un operativo desplegado por la Dirección General de Drogas Peligrosas, se logró desarticular tres puntos de venta de estupefacientes en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737. Las medidas fueron llevadas a cabo en los barrios Calazans, Marco Antonio y Juan XXIII, con la intervención de la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron 18 envoltorios de cocaína con un peso total de 50,2 gramos, así como un ladrillo y un cuarto de ladrillo de marihuana que, en conjunto, alcanzaron 889,97 gramos. Además, fueron incautadas cinco plantas de cannabis sativa, junto a varios objetos que indican el carácter clandestino de las actividades, entre ellos siete balanzas digitales, recortes de nylon, siete teléfonos celulares de alta gama y tres motocicletas.

El operativo también arrojó un hallazgo significativo en cuanto a dinero en efectivo: 2.398.090 pesos, que se presume estaban destinados al comercio de los estupefacientes.

Como resultado de la investigación, se detuvieron a dos personas: Gómez, de 24 años, y Cardozo, de 29, ambos domiciliados en Quimilí. Los detenidos, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la Justicia, que continúa avanzando con las investigaciones para determinar la extensión de la organización desbaratada.