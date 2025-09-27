Brea Pozo se vistió de fiesta: coronaron a los nuevos soberanos de la primavera

La comunidad celebró su tradicional Fiesta de la Primavera y de la Juventud con actividades para toda la familia, coronando a los nuevos Reyes y Reinas de la temporada.

Hoy 14:18

Brea Pozo vivió la tradicional Fiesta de la Primavera y de la Juventud, que reunió a vecinos y visitantes en la plaza central, con actividades destinadas a toda la familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada se llevó a cabo la elección de la Reina y el Rey de la Primavera 2025. El título de Reina recayó en Pilar Enríquez, representante del Club San Martín, mientras que Bruno Moreno, de la Academia Flor Breapoceña, fue proclamado Rey.

El jurado también distinguió a Irina Bertolotti como primera princesa y a Brisa Enríquez como segunda princesa, ambas estudiantes del Colegio Secundario Pablo VI. Daiana Trejo, de Linces Hockey, recibió la banda de Miss Elegancia y Rocío Salvatierra, de Club Los Fantasmas, fue elegida Miss Simpatía.

Los ganadores fueron coronados por el comisionado municipal Juan Manuel Ibáñez y recibieron premios en efectivo y obsequios. El jurado estuvo integrado por las diseñadoras Erika Bermúdez y María Victoria Ramírez, la creadora de contenido Ayelén Armoha, el encargado del IOSEP Alejandro Argañaráz y el comerciante Matías Casagrande.

El cierre artístico estuvo a cargo del show de Cali Guaracumbiero, mientras que emprendedores de Brea Pozo, del departamento San Martín y de localidades vecinas ofrecieron sus productos en el marco del evento.