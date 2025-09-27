Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 SEP 2025 | 27º
X
WhatsApp

Brea Pozo se vistió de fiesta: coronaron a los nuevos soberanos de la primavera

La comunidad celebró su tradicional Fiesta de la Primavera y de la Juventud con actividades para toda la familia, coronando a los nuevos Reyes y Reinas de la temporada.

Hoy 14:18
Brea Pozo

Brea Pozo vivió la tradicional Fiesta de la Primavera y de la Juventud, que reunió a vecinos y visitantes en la plaza central, con actividades destinadas a toda la familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada se llevó a cabo la elección de la Reina y el Rey de la Primavera 2025. El título de Reina recayó en Pilar Enríquez, representante del Club San Martín, mientras que Bruno Moreno, de la Academia Flor Breapoceña, fue proclamado Rey.

El jurado también distinguió a Irina Bertolotti como primera princesa y a Brisa Enríquez como segunda princesa, ambas estudiantes del Colegio Secundario Pablo VI. Daiana Trejo, de Linces Hockey, recibió la banda de Miss Elegancia y Rocío Salvatierra, de Club Los Fantasmas, fue elegida Miss Simpatía.

Los ganadores fueron coronados por el comisionado municipal Juan Manuel Ibáñez y recibieron premios en efectivo y obsequios. El jurado estuvo integrado por las diseñadoras Erika Bermúdez y María Victoria Ramírez, la creadora de contenido Ayelén Armoha, el encargado del IOSEP Alejandro Argañaráz y el comerciante Matías Casagrande.

El cierre artístico estuvo a cargo del show de Cali Guaracumbiero, mientras que emprendedores de Brea Pozo, del departamento San Martín y de localidades vecinas ofrecieron sus productos en el marco del evento.

TEMAS Brea Pozo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Curandero" extorsionó a una clienta y la obligó a tener sexo con él y sus amigos
  2. 2. El fuerte viento azotó Santiago del Estero: provocó la caída de ramas, postes y árboles
  3. 3. Olímpico dio pelea, pero falló en el cierre y cayó en el debut ante Instituto de Córdoba
  4. 4. Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético de Simeone festejó en el clásico de Madrid ante el Real
  5. 5. Los Pumas no pudieron ante el poderío de los Springboks y quedaron sin chances de gritar campeón en el Rugby Championship
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT