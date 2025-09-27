Delfina Mesples, la Reina Provincial de los Estudiantes, representa a Santiago en Jujuy

La joven del Colegio Hermano Hermas de Bruijn se consagró en una noche de brillo y glamour, y ahora lleva la responsabilidad de representar a la provincia en Jujuy.

Con un marco brillante y todo el glamour, Delfina María Mesples, alumna del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, fue elegida como la Reina Provincial de los Estudiantes en un evento organizado por el Gobierno de la provincia a través de la Dirección de la Juventud.

La fiesta se realizó en las escalinatas del Casino del Sol, frente a la plaza San Martín, y contó con la presencia del subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el intendente municipal, Jorge Mukdise; el director de la Juventud, Ariel Zorribas; además de representantes de instituciones intermedias de la provincia y de Las Termas.

En la misma ceremonia también fueron proclamadas:

2° Dama de Honor: Thiara Candela Aguirre, de la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Las Termas.

1° Dama de Honor: Sara Micaela Anauate, del Colegio Absalón Rojas de Capital.

2° Representante: Brisa Shasmin Gómez Abdala, de la Escuela de Comercio Gral. San Martín de La Banda.

1° Representante: Tiziana Chiaraviglio Ingrata, del Instituto Monseñor Jorge Gottau de Capital.

El cetro fue entregado por Renata Morante, Reina Provincial de los Estudiantes 2024.

Ahora, Delfina llevará la bandera santiagueña a Jujuy, donde se desarrolla la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes. Allí ya se encuentra trabajando con gran responsabilidad y un desempeño impecable, que la posiciona en el primer lugar de las encuestas, lo que abre grandes posibilidades de llegar lejos en la competencia.

Delfina está acompañada por su madre, su familia y el apoyo incondicional de toda la comunidad escolar, que la alienta a seguir adelante. La organización en Jujuy se destaca por la minuciosa planificación, brindando a cada representante la oportunidad de conocer la cultura, historia y geografía local.

Con este presente, Delfina no solo se convierte en reina provincial, sino también en un motivo de orgullo para todos los santiagueños, que la alientan con un mismo mensaje: ¡Apoyemos a Delfina!

