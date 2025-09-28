Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2025 | 13º
X
Locales

El tiempo para este domingo 28 de septiembre en Santiago del Estero: anticipan una máxima de 30° y cielo algo nublado

Con una marca de 11,2° a las cinco de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una agradable jornada de dominical. ¿Y la semana que viene?

Hoy 06:25
Parcialmente nublado

El viento pasó y vuelven los días agradables, al menos hasta el lunes, ya que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas para la mañana del martes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para lo que resta de este domingo, el SMN anticipa una máxima de 30° y cielo algo nublado. ¿Viento? No, por suerte las jornadas con fuertes ráfagas quedaron atrás y el viento no superará los 22 km/h del sector norte rotando al noreste durante la tarde/noche.

Para el lunes la máxima será de 30° y para el martes un leve descenso de temperatura hasta los 23° y tormentas aisladas durante la madrugada y mañana y cielo parcialmente nublado.

Desde el miércoles y hasta el primer fin de semana de octubre, el cielo estará parcialmente nublado y con temperatura en ascenso.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

Pronóstico extendido Pronóstico extendido

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mónica Farro confesó que se graba teniendo sexo con su marido: “Nos calienta”
  2. 2. Detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio narco: habría enterrado los cuerpos
  3. 3. El comité de emergencia de la Municipalidad retiró árboles caídos por el fuerte viento en la ciudad
  4. 4. Martín Oesterheld revivió "El Eternauta" en la cuarta jornada de la Feria del Libro 2025
  5. 5. Norma Fuentes y Juan Leguizamón presentaron la 2° Antología de La Bibliodera en la Feria del Libro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT