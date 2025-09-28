El tiempo para este domingo 28 de septiembre en Santiago del Estero: anticipan una máxima de 30° y cielo algo nublado

Con una marca de 11,2° a las cinco de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una agradable jornada de dominical. ¿Y la semana que viene?

Hoy 06:25

El viento pasó y vuelven los días agradables, al menos hasta el lunes, ya que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas para la mañana del martes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para lo que resta de este domingo, el SMN anticipa una máxima de 30° y cielo algo nublado. ¿Viento? No, por suerte las jornadas con fuertes ráfagas quedaron atrás y el viento no superará los 22 km/h del sector norte rotando al noreste durante la tarde/noche.

Para el lunes la máxima será de 30° y para el martes un leve descenso de temperatura hasta los 23° y tormentas aisladas durante la madrugada y mañana y cielo parcialmente nublado.

Desde el miércoles y hasta el primer fin de semana de octubre, el cielo estará parcialmente nublado y con temperatura en ascenso.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

Pronóstico extendido