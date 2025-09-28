Siete veces Marc: ¡Márquez es campeón mundial de MotoGP!

El de Cervera fue segundo en Motegi y selló su consagración en el Mundial de Motociclismo con cinco fechas de anticipación. Broche de oro para Ducati, que logró un '1-2' encabezado por Francesco Bagnaia.

Seis años debió esperar una auténtica leyenda del Motociclismo como Marc Márquez. Pero este fin de semana vuelve a celebrar la obtención de un título mundial. Con el segundo puesto en Motegi, el piloto español alcanza su séptima corona en la divisional reina y novena mundialista contabilizando los títulos previos en Moto2 (2012) y 125cc (2010).

Necesitaba estirar su ventaja en el certamen a 185 unidades, y en Japón se llevó todas las miradas -más que lo habitual- porque el hombre de Ducati llegaba con chances concretas de lograr allí el ansiado campeonato. La segunda posición tanto del Sprint como hoy en la competencia final le permitieron sumar 29 puntos que fueron más que suficientes para sellar el título con cinco fechas de antelación.

Corrió con frialdad y aplicando toda su experiencia en tierras niponas, sin ir a forzar una victoria que no le era necesaria para volver a celebrar a lo grande. Le relegó el triunfo a su compañero Francesco Bagnaia, quien se llevó todo en Japón: «pole position», Sprint y carrera. La segunda para él en 2025, considerando el triunfo que había logrado en Austin el pasado 30 de marzo.

Y fue la cereza del postre para Ducati, que en Barcelona había asegurado el Campeonato de Constructores. El fabricante de Bolonia ahora festeja también en pilotos de la mano de Marc, y nada menos que logrando un ‘1-2’ en carrera.

Para Márquez, el de hoy es el primer galardón que logra en MotoGP bajo otra insignia que no sea Honda. El de Cervera estuvo identificado por años con la casa japonesa, con quien logró los títulos de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Festeja ahora por primera vez junto a Ducati y tercera con otra factoría: en 2010 gritó campeón con el fabricante español Derbi en 125cc e hizo lo propio con la suiza Suter en Moto2.

Por si todo ello fuera poco, la séptima corona lograda hoy le permite igualar la línea nada menos que de otra leyenda viva: Valentino Rossi. Así, Márquez queda a sólo un título del máximo campeón en la categoría de mayor cilindrada: Giacomo Agostini, quien ostenta ocho títulos.