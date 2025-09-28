Ingresar
Valentín Perrone quedó a las puertas del podio en Japón

Con la KTM, logró su tercer mejor desempeño en lo que va de su temporada estreno en la especialidad. David Muñoz alcanzó su tercer triunfo personal.

Hoy 10:46

Muy poco le faltó a Valentín Perrone (KTM) para alcanzar su tercer podio en la temporada de Moto3. En el circuito de Motegi, el «Coyote» mantuvo una alta competitividad durante todo el fin de semana que le permitió ser segundo en clasificación y culminar en el cuarto puesto el Gran Premio de Japón.

El piloto del Red Bull KTM Tech3 vio el banderazo a cuadros a 2s336 de David Muñoz (KTM), quien logró su tercera conquista en lo que va del 2025, la cual se suma a las cosechadas en Aragón y Sachsenring. Se trató de un ‘1-2-3’ para España, con el líder del certamen José Antonio Rueda (KTM) y Máximo Quiles (CFMoto) completando los tres primeros clasificados.

Además, Marco Morelli -quien también compite con representación argentina- arribó 17° con la Honda NSF250R del MLav Racing. Para él, la de hoy fue su tercera carrera desde su incorporación a la especialidad, ahora como piloto titular.

Así las cosas, en el Campeonato se sostiene José Antonio Rueda como líder con 315 puntos y 93 de ventaja sobre su escolta Ángel Piqueras. Valentín Perrone marcha octavo, con un total de 121 unidades acumuladas.

