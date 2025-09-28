Hazaña de ingeniería: el puente más alto del mundo abrió al tráfico en China

"La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de dos horas a dos minutos", explicó un funcionario del Gobierno.

Hoy 11:03

El puente más alto del mundo fue abierto al tráfico en China el domingo, culminando una hazaña de ingeniería que tomó tres años de construcción, informó la prensa oficial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Puente del Gran Cañón de Huajiang se ubica 625 metros sobre un río y un amplio desfiladero en la provincia sureña de Guizhou, donde también está el Puente de Beipanjiang, de 565 metros de altura, relegado ahora a ser el segundo más alto del mundo.

Imágenes de drones divulgadas en vivo por la prensa estatal mostraron vehículos atravesando la enorme estructura, cuyas torres de apoyo azules se veían parcialmente cubiertas de nubes.

Te recomendamos: China consolida su liderazgo mediante un evento cooperativo: un bloque que desafía el orden de Occidente

Ingenieros, autoridades y multitudes de curiosos se congregaron en el puente para la ceremonia que puso inicio a la operación de la obra.

"La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos", explicó Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial.

El puente recién inaugurado tardó tres años en ser construido, indicó Xinhua.

China ha invertido en grandes obras de infraestructura en las últimas décadas, un período de rápida expansión económica y urbanística en el país.

Según la agencia noticiosa Xinhua, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en la provincia de Guizhou.