Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en una ceremonia de ensueño en California

Hoy 17:50

En una boda de ensueño, Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco unieron sus vidas en una ceremonia exclusiva celebrada en el sur de California. La estrella de la serie “Only Murders in the Building” compartió con sus seguidores a través de Instagram imágenes y videos del evento, los cuales acumularon 10 millones de "likes" en menos de una hora, generando una enorme repercusión en las redes.

Selena, de 33 años, deslumbró con un vestido de novia de Ralph Lauren en tono "off white", de estilo romántico, con un cuello americano y un efecto drapeado en la parte delantera. El modelo destacaba por su gran escote en la espalda, cintura marcada y una falda al bies, además de una imponente cola y un bouquet de flores en sus manos.

Por su parte, Benny Blanco, de 37 años, eligió un elegante esmoquin para la ocasión, complementando a su esposa con su sofisticado look.

La pareja dejó un mensaje en Instagram con la fecha "9.27.25" acompañada de dos emojis de corazones blancos. Benny, por su parte, comentó en la publicación: “Mi esposa en la vida real”.

La ceremonia tuvo lugar en Hope Ranch, un exclusivo rincón en el condado de Santa Bárbara, 145 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, y contó con la presencia de 170 invitados de lujo. Entre los asistentes se destacaron la mejor amiga de Selena, Taylor Swift, el cantautor británico Ed Sheeran, la socialité Paris Hilton, y varios de sus compañeros de “Only Murders in the Building”, como los cómicos Steve Martin y Martin Short.

La relación pública de Selena y Benny comenzó en diciembre de 2023, y el compromiso se oficializó un año después, según Vogue. Tras meses de espera, esta boda se convierte en uno de los eventos más esperados de la temporada, demostrando una vez más la conexión y felicidad de esta pareja musicalmente exitosa.

Con la impresionante puesta en escena y el amor palpable en el aire, Selena y Benny se unieron en matrimonio rodeados de amigos y familiares, mientras el mundo celebraba junto a ellos a través de las redes sociales.