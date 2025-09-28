Buscan dar con el paradero de una joven de 14 años desaparecida en Las Termas

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con las autoridades o se acerque a la comisaría más cercana.
La adolescente desapareció el 27 de septiembre alrededor de las 15:30 horas, cuando se retiró de su hogar, ubicado en calle Rivadavia sin número, barrio Agua Santa.
Efectivos de la División Búsqueda de Personas de la Policía de Santiago del Estero se encuentran trabajando para dar con el paradero de Palavecino Mia Antonia Nicol, una joven de 14 años oriunda de Termas de Río Hondo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La adolescente desapareció el 27 de septiembre alrededor de las 15:30 horas, cuando se retiró de su hogar, ubicado en calle Rivadavia sin número, barrio Agua Santa, con destino a la ciudad capital, sin regresar hasta la fecha.
Descripción física:
Ropa que llevaba:
Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con las autoridades o se acerque a la comisaría más cercana.