Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2025 | 28º
X
Policiales

Buscan dar con el paradero de una joven de 14 años desaparecida en Las Termas

La adolescente desapareció el 27 de septiembre alrededor de las 15:30 horas, cuando se retiró de su hogar, ubicado en calle Rivadavia sin número, barrio Agua Santa.

Hoy 18:30

Efectivos de la División Búsqueda de Personas de la Policía de Santiago del Estero se encuentran trabajando para dar con el paradero de Palavecino Mia Antonia Nicol, una joven de 14 años oriunda de Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La adolescente desapareció el 27 de septiembre alrededor de las 15:30 horas, cuando se retiró de su hogar, ubicado en calle Rivadavia sin número, barrio Agua Santa, con destino a la ciudad capital, sin regresar hasta la fecha.

Descripción física:

  • Estatura: 1.50 metros
  • Cutis: Morocho
  • Cabello: Lacio, negro con flequillo
  • Ojos: Marrones
  • Contextura: Delgada

Ropa que llevaba:

  • Jogging: Ancho, color marrón con líneas blancas en los laterales
  • Top: Color oscuro, de una sola manga
  • Calzado: Zapatillas blancas

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con las autoridades o se acerque a la comisaría más cercana.

TEMAS Busqueda de Personas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Comercio ganó en los penales y se consagró campeón del Clausura "60 años de Canal 7"
  2. 2. Termas: atraparon a “Ratita” por abuso sexual y robo calificado
  3. 3. Güemes ganó en la Isla y aseguró su permanencia en la Primera Nacional
  4. 4. Otra víctima fatal: murió motociclista que había protagonizado un violento accidente
  5. 5. La Justicia ordenó exhumar el cuerpo de Pastor Luna para la realización de una autopsia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT