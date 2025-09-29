Central Córdoba volvió a festejar ante Central Argentino y se consagró campeón en Reserva

El Ferroviario, que había ganado en La Banda en el partido de ida, se impuso por 2-1 como local para quedarse con el título de la Liga Santiagueña.

Hoy 00:42

Central Córdoba se quedó con el título de campeón del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol en la categoría Reserva, tras vencer por 2-1 a Central Argentino en el partido de vuelta de la final, disputado en el estadio Alfredo Terrera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Diego Suárez, que había ganado también la ida 2-1 en La Banda, selló la consagración con los goles de Santiago Campos, a los 10 minutos del primer tiempo, y de Marcos Aguirre, a los 36 del complemento.

El conjunto bandeño terminó el encuentro con un hombre menos debido a la expulsión de Leonardo Vázquez, pero logró mantener la ventaja y celebrar la victoria.

De esta manera, los juveniles ferroviarios suman un nuevo título en una de las categorías formativas más competitivas del fútbol santiagueño.