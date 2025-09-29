Central Córdoba volvió a festejar ante Central Argentino y se consagró campeón en Reserva

El Ferroviario, que había ganado en La Banda en el partido de ida, se impuso por 2-1 como local para quedarse con el título de la Liga Santiagueña.
Central Córdoba se quedó con el título de campeón del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol en la categoría Reserva, tras vencer por 2-1 a Central Argentino en el partido de vuelta de la final, disputado en el estadio Alfredo Terrera.
El equipo dirigido por Diego Suárez, que había ganado también la ida 2-1 en La Banda, selló la consagración con los goles de Santiago Campos, a los 10 minutos del primer tiempo, y de Marcos Aguirre, a los 36 del complemento.
El conjunto bandeño terminó el encuentro con un hombre menos debido a la expulsión de Leonardo Vázquez, pero logró mantener la ventaja y celebrar la victoria.
De esta manera, los juveniles ferroviarios suman un nuevo título en una de las categorías formativas más competitivas del fútbol santiagueño.