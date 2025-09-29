Cuáles son los destinos argentinos más buscados por turistas internacionales según Google

Buenos Aires se consolida como el gran imán turístico del país, mientras que Mendoza, Bariloche, Ushuaia y Córdoba también se destacan en el radar de los viajeros del mundo.

Hoy 08:16

En el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, Google presentó un informe global con las principales tendencias de viaje. A través de su herramienta Destination Insights, la compañía elaboró un ranking de los destinos argentinos más populares entre turistas internacionales, a partir de datos en tiempo real.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El período analizado abarca de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, y revela cuáles son las cinco ciudades argentinas que más interés despertaron en las búsquedas de los viajeros extranjeros.

El top 5 de destinos argentinos para turistas internacionales

Buenos Aires: reafirma su papel como puerta de entrada al país y epicentro cultural, histórico y gastronómico.

San Carlos de Bariloche: elegido por sus paisajes de montaña, lagos cristalinos y nieve en invierno.

Mendoza: reconocida por sus viñedos, su gastronomía de primer nivel y las experiencias de turismo de aventura.

Ushuaia: la ciudad más austral del mundo se impone como referente de naturaleza, trekking y expediciones antárticas.

Córdoba: valorada por sus sierras, su vida universitaria y una agenda cultural que la mantiene activa todo el año.

El turismo interno marca diferencias

Cuando se observa el comportamiento de los turistas argentinos que planificaron viajes dentro del país, el ranking muestra algunas coincidencias y una diferencia clave. En este caso, el top 5 quedó conformado por: Buenos Aires, Bariloche, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.

La comparación de ambos listados refleja que, mientras los extranjeros priorizan destinos icónicos y de naturaleza, los locales también incluyen a Mar del Plata como clásico indiscutido de sol y playa en temporada de verano.

Qué mide Google para elaborar este ranking

La herramienta Destination Insights analiza búsquedas relacionadas con vuelos y alojamiento en todo el mundo, lo que permite identificar tendencias emergentes y anticipar la demanda turística. Con esta información, gobiernos, empresas y operadores pueden diseñar estrategias de promoción más efectivas.

En esta edición, los datos confirman que la Argentina mantiene un fuerte atractivo internacional: Buenos Aires como punto de partida, los paisajes patagónicos de Bariloche y Ushuaia, y el vino y la montaña de Mendoza siguen siendo emblemas que trascienden fronteras.