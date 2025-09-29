Claudio Úbeda le dio dos días libres al plantel de Boca tras la derrota ante Defensa y Justicia

El “Sifón” se hizo cargo del equipo debido a la ausencia de Miguel Ángel Russo por orden médica.

Hoy 15:16

Tras la derrota de Boca por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, el plantel recibió dos días libres por decisión del cuerpo técnico, que estuvo encabezado por Claudio Úbeda debido a que Miguel Ángel Russo debió guardar reposo por orden médica. El Xeneize retomará los entrenamientos el próximo martes en el predio de Ezeiza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La caída frente al Halcón no solo significó un golpe futbolístico, sino que además complicó seriamente las aspiraciones de Boca en la carrera hacia la Copa Libertadores 2026. Con 47 puntos en la tabla anual, el equipo de Russo quedó en la cuarta posición, igualado con Argentinos Juniors, aunque por diferencia de gol los de La Paternal ocupan el último cupo de clasificación al certamen continental, relegando al Xeneize a la zona de Copa Sudamericana.

El conjunto azul y oro aún cuenta con dos caminos para recuperar terreno: finalizar entre los dos primeros en la tabla anual o consagrarse en el Torneo Clausura, instancia que otorga un boleto directo a la Libertadores. Con este panorama, el próximo compromiso en la Bombonera será clave: el domingo 5 de octubre, Boca recibirá a Newell’s por la fecha 11 del campeonato local, en busca de revancha y puntos vitales.