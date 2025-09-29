Paredes aprovechó el día libre de Boca para visitar de sorpresa a Di María

Mientras sus equipos se juegan la clasificación a la próxima Copa Libertadores, los amigos campeones del mundo con la Selección Argentina se juntaron en Rosario con sus familias.

Hoy 16:48

Tras la caída por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, Leandro Paredes aprovechó el día libre que otorgó el cuerpo técnico de Boca para visitar de sorpresa a su amigo Ángel Di María en Rosario. Las familias de ambos campeones del mundo, muy cercanas desde sus etapas en París y Turín, compartieron un ameno encuentro durante el lunes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El volante del Xeneize, que el sábado convirtió su primer gol desde su regreso, viajó junto a su esposa Camila Galante y sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro. Tras manejar las tres horas y media que separan Buenos Aires de Rosario, fueron recibidos por el Fideo, Jorgelina Cardoso y sus hijas Mía y Pía. En redes sociales, Camila compartió fotos del encuentro: desde Paredes conduciendo, hasta los niños disfrutando juntos un helado bajo el sol.

No es la primera vez que ambos futbolistas se reencuentran en este semestre. Semanas atrás coincidieron en el Gigante de Arroyito, en el empate 1-1 entre Rosario Central y Boca, donde Di María marcó un gol olímpico. En aquel partido, ambos bromearon sobre la intensidad con la que se marcaron. “Dentro de la cancha no hay amigos”, expresó el rosarino. Paredes, en tanto, destacó: “Tuve la suerte de compartir muchos años con él y fue un placer enfrentarlo”.

Más allá de la amistad, la actualidad los encuentra como rivales en la lucha por un mismo objetivo: clasificar a la Copa Libertadores 2026. Tras golear a Gimnasia, el Canalla quedó primero en la tabla anual con 50 puntos y un partido menos. Boca, en cambio, se ubica cuarto con 47 unidades, las mismas que Argentinos Juniors, pero con menor diferencia de gol. River, que también perdió en la fecha, marcha segundo con 49.