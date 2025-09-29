Miguel Serrano llevó la chacarera a España y representa a Santiago del Estero

El profesor fue invitado a un Congreso Internacional en Málaga y continuará su gira cultural por distintas ciudades españolas con talleres y presentaciones.

El profesor Miguel Serrano viajó a España para representar a Santiago del Estero en una agenda que combina lo académico con lo cultural. Su primera escala fue en la ciudad de Málaga, donde participó del IV Congreso Internacional sobre Educación Crítica e Inclusión, organizado por la Universidad de Málaga, la Cátedra de Cultura de la Diversidad y Justicia Social y la Fundación Unicaja.

La invitación fue cursada por el catedrático emérito Miguel López Melero, quien destacó la importancia de la presencia del docente santiagueño en este encuentro internacional que se desarrolló entre el 25 y el 27 de septiembre.

Tras su paso por Málaga, Serrano se trasladó a Sevilla, desde donde compartió un mensaje especial: “Estamos en Sevilla chacareriando por y para ustedes”.

El recorrido del profesor incluirá varias ciudades de España:

-Granada, este miércoles con actividades culturales.

-3 y 4 de octubre, talleres de danzas en Granada.

-9 al 11 de octubre, en Alicante.

-14 y 15 de octubre, en Torres Viejas.

-16 al 19 de octubre, en Barcelona, donde participará de una marcha de los bombos.