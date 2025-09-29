Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2025 | 33º
X
País

El dólar oficial subió $30 y cerró a $1380 en el Banco Nación

La cotización del dólar en los bancos, donde desde abril se pueden comprar divisas sin límites. También los precios del Blue, el MEP y el Cripto.

Hoy 17:49

El dólar oficial volvió a mostrar un fuerte movimiento este lunes: subió $30 y cerró en $1.380 para la venta en el Banco Nación, en una jornada marcada por la atención del mercado a la evolución de los distintos tipos de cambio.

Cabe recordar que desde abril se pueden comprar divisas sin límites en los bancos, lo que generó un mayor dinamismo en la demanda.

En cuanto a las cotizaciones paralelas, el dólar blue se negoció en torno a los $1.430, manteniendo una brecha amplia respecto del oficial.

El dólar MEP rondó los $1.390, mientras que el dólar cripto se ubicó cerca de los 1.400, consolidándose como alternativa digital en el mercado cambiario.

La tendencia alcista del oficial se da en un contexto de expectativa por las decisiones económicas que puedan incidir en la estabilidad cambiaria durante las próximas semanas.

TEMAS Dólar

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Jorge Mukdise a Scioli: “Sos una vergüenza, la peor gestión turística de la historia”
  2. 2. Repudiable: un grupo de alumnos en un viaje de egresados fue filmado mientras cantaban contra los judíos
  3. 3. Golpe al narcotráfico: la policía santiagueña secuestró más de 500 panes de cocaína
  4. 4. Central Córdoba volvió a festejar ante Central Argentino y se consagró campeón en Reserva
  5. 5. Una pareja resultó herida tras chocar con caballos en la Ruta 7 cerca de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT