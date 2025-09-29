El dólar oficial subió $30 y cerró a $1380 en el Banco Nación

La cotización del dólar en los bancos, donde desde abril se pueden comprar divisas sin límites. También los precios del Blue, el MEP y el Cripto.

Hoy 17:49

El dólar oficial volvió a mostrar un fuerte movimiento este lunes: subió $30 y cerró en $1.380 para la venta en el Banco Nación, en una jornada marcada por la atención del mercado a la evolución de los distintos tipos de cambio.

Cabe recordar que desde abril se pueden comprar divisas sin límites en los bancos, lo que generó un mayor dinamismo en la demanda.

En cuanto a las cotizaciones paralelas, el dólar blue se negoció en torno a los $1.430, manteniendo una brecha amplia respecto del oficial.

El dólar MEP rondó los $1.390, mientras que el dólar cripto se ubicó cerca de los 1.400, consolidándose como alternativa digital en el mercado cambiario.

La tendencia alcista del oficial se da en un contexto de expectativa por las decisiones económicas que puedan incidir en la estabilidad cambiaria durante las próximas semanas.