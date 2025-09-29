Ingresar
Nicolás Roger vuelve a Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica en Twickenham

El santiagueño estará en la lista de Contepomi debido a la lesión de Tomás Albornoz.

Hoy 18:32

Tras la dura derrota por 67-30 ante Sudáfrica en Durban, Los Pumas ya preparan la última fecha del Rugby Championship, que se jugará en Twickenham desde las 10:00 de Argentina.

Para el cierre del certamen, Felipe Contepomi confirmó dos bajas importantes: Gonzalo García y Tomás Albornoz. El medio scrum sufrió un golpe en la cabeza y deberá cumplir el protocolo de conmoción, mientras que el apertura tiene una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

En consecuencia, se producirán los regresos de Nicolás Roger y Gonzalo Bertranou. El santiagueño Roger volverá a vestir la camiseta albiceleste tras su última actuación frente a Uruguay en Salta, mientras que Bertranou había jugado en la derrota ante Inglaterra en La Plata durante la ventana internacional de julio.

El regreso de Roger le da aire fresco a Los Pumas en la búsqueda de un mejor cierre de torneo ante los Springboks, con la ilusión de terminar el Rugby Championship con un rendimiento más sólido.

TEMAS Los Pumas Nicolás Roger

