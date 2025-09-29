Nicolás Roger vuelve a Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica en Twickenham

El santiagueño estará en la lista de Contepomi debido a la lesión de Tomás Albornoz.

Tras la dura derrota por 67-30 ante Sudáfrica en Durban, Los Pumas ya preparan la última fecha del Rugby Championship, que se jugará en Twickenham desde las 10:00 de Argentina.

Para el cierre del certamen, Felipe Contepomi confirmó dos bajas importantes: Gonzalo García y Tomás Albornoz. El medio scrum sufrió un golpe en la cabeza y deberá cumplir el protocolo de conmoción, mientras que el apertura tiene una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

En consecuencia, se producirán los regresos de Nicolás Roger y Gonzalo Bertranou. El santiagueño Roger volverá a vestir la camiseta albiceleste tras su última actuación frente a Uruguay en Salta, mientras que Bertranou había jugado en la derrota ante Inglaterra en La Plata durante la ventana internacional de julio.

El regreso de Roger le da aire fresco a Los Pumas en la búsqueda de un mejor cierre de torneo ante los Springboks, con la ilusión de terminar el Rugby Championship con un rendimiento más sólido.