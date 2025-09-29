Suspensión de pensiones por discapacidad: Daniel Correa se refirió al fallo a favor de la provincia

El Defensor del Pueblo fue entrevistado este lunes en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

Hoy 21:00

El Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, a cargo del juez Guillermo Molinari, dictó una medida cautelar favorable a un amparo colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo provincial, que había solicitado la restitución de pensiones por discapacidad suspendidas en el marco de una auditoría nacional.

El defensor del Pueblo, Daniel Escobar Correa, explicó en Radio Panorama que el fallo alcanza a todos los beneficiarios con domicilio en la provincia y ordena al Estado nacional y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejar sin efecto las bajas aplicadas desde el inicio de dicho proceso.

“Se trata de personas que dependen absolutamente de este ingreso, y que fueron afectadas por un procedimiento sin la mínima sensibilidad y con graves falencias en las notificaciones”, señaló.

El funcionario destacó que se trata de una medida cautelar de cumplimiento inmediato, independientemente de una eventual apelación del Estado nacional. “Lo importante es que los beneficios se restituyen y se garantiza el derecho de los más vulnerables, en tanto se resuelve la cuestión de fondo”, afirmó.

Además, advirtió que defensores del pueblo de otras provincias como Formosa y Catamarca impulsan presentaciones similares, con la expectativa de que la Justicia federal en cada jurisdicción adopte resoluciones en la misma línea.