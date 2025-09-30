Pablo Ledesma es el nuevo DT de Central Argentino para el Torneo Regional

El “Chueco” estará al frente del equipo en el certamen afista que arrancará en octubre.

Central Argentino confirmó a Pablo Ledesma como su nuevo director técnico para disputar la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur. La decisión fue oficializada por la comisión directiva del club, que apuesta a un cuerpo técnico con experiencia.

El flamante entrenador estará acompañado por Diego Herrero, quien ocupará el cargo de ayudante de campo, mientras que el área física seguirá a cargo de Luciano Quiñones como preparador, y Luis Quiñones se mantendrá como entrenador de arqueros.

Con esta estructura, el club bandeño comienza a delinear su proyecto deportivo para afrontar uno de los torneos más competitivos del interior del país, con el objetivo de ser protagonista y pelear por el ascenso.