Pablo Ledesma es el nuevo DT de Central Argentino para el Torneo Regional

El “Chueco” estará al frente del equipo en el certamen afista que arrancará en octubre.

Hoy 08:43

Central Argentino confirmó a Pablo Ledesma como su nuevo director técnico para disputar la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur. La decisión fue oficializada por la comisión directiva del club, que apuesta a un cuerpo técnico con experiencia.

El flamante entrenador estará acompañado por Diego Herrero, quien ocupará el cargo de ayudante de campo, mientras que el área física seguirá a cargo de Luciano Quiñones como preparador, y Luis Quiñones se mantendrá como entrenador de arqueros.

Con esta estructura, el club bandeño comienza a delinear su proyecto deportivo para afrontar uno de los torneos más competitivos del interior del país, con el objetivo de ser protagonista y pelear por el ascenso.

