Nicole Kidman y Keith Urban anuncian su separación tras 19 años de matrimonio

La actriz y el músico confirmaron el fin de su relación. Se conocieron en 2005, se casaron en Sídney y tienen dos hijas en común.

Hoy 07:56

Después de casi dos décadas juntos, Nicole Kidman (58) y Keith Urban (57) decidieron poner fin a su matrimonio. La noticia fue confirmada por la revista Variety, que señaló que la pareja, considerada una de las más sólidas de Hollywood, atraviesa ahora una nueva etapa en sus vidas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Kidman y Urban se conocieron en 2005 en la gala G’Day USA en Los Ángeles, un evento que celebra a Australia, su país natal. Un año más tarde se casaron en Sídney y tuvieron dos hijas: Sunday Rose y Faith Margaret, hoy de 17 y 14 años.

En los primeros meses de matrimonio, la actriz intervino para que Urban enfrentara sus problemas con el alcohol, lo que lo llevó a ingresar en rehabilitación. El músico ha reconocido públicamente que el apoyo de su esposa fue clave en su recuperación.

Nicole Kidman

Durante los últimos 19 años, la pareja fue protagonista de innumerables alfombras rojas en galas como la Met Gala, los Premios Oscar y los Academy of Country Music Awards. Incluso en 2024, cuando Kidman recibió el AFI Life Achievement Award, Urban subió al escenario para dedicarle unas emotivas palabras.

Kidman, ganadora del Oscar a mejor actriz en 2003 por The Hours y considerada por Forbes como la actriz mejor pagada del mundo en 2024, ha mantenido una carrera activa en cine y televisión con títulos recientes como Big Little Lies, Babygirl, Nine Perfect Strangers y Being the Ricardos. Antes de Urban, estuvo casada con Tom Cruise entre 1990 y 2001, con quien comparte dos hijos, Bella y Connor.

Por su parte, Urban es una de las grandes figuras de la música country en Estados Unidos, con cuatro premios Grammy, 15 Academy of Country Music Awards y 11 discos de estudio en su carrera. Además, fue jurado de American Idol durante tres temporadas y actualmente se encuentra de gira, con una presentación prevista para este jueves en Hershey, Pensilvania.