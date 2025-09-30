Boca espera por Cavani y Palacios para armar el once ante Newell's

Después del cimbronazo con Defensa y Justicia, el cuerpo técnico seguirá las evoluciones de los dos jugadores que considera titulares para definir si están en condiciones de volver al equipo.

Hoy 15:08

Después del duro golpe en Florencio Varela, donde perdió más que tres puntos, Boca Juniors comenzó la semana de entrenamientos en Ezeiza con la mira puesta en Newell’s y con la expectativa de recuperar a dos piezas clave: Edinson Cavani y Carlos Palacios.

El cuerpo técnico, que tuvo a Claudio Úbeda como entrenador principal por la ausencia de Miguel Ángel Russo debido a un problema de salud, seguirá de cerca la evolución de ambos futbolistas. Aunque los tiempos de recuperación son ajustados, no descartan que puedan estar disponibles para el domingo en La Bombonera.

Cavani y Palacios, en plena recuperación

Cavani ya se perdió el empate ante Central Córdoba y la derrota frente a Defensa y Justicia por una distensión en el psoas derecho. Palacios, en tanto, sufrió una lesión en el músculo pectíneo izquierdo en la previa del duelo con el Halcón, lo que hace más difícil que pueda reaparecer. El chileno tampoco fue convocado por su selección para la fecha FIFA de octubre.

El ensayo de este martes en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza será determinante para conocer cómo avanzan ambos en sus rehabilitaciones. Si el uruguayo responde bien, tiene muchas chances de volver a la titularidad en lugar de Milton Giménez. En cuanto a Palacios, si logra dejar atrás su dolencia en tiempo récord, podría recuperar su lugar por Alan Velasco, aunque su presencia parece complicada.

Lo que se juega Boca

Úbeda remarcó tras la caída en Varela que la ausencia de Palacios fue determinante: “Es el conector que recibe los pases de Rodrigo Battaglia y de Leandro Paredes, y conecta bien con los delanteros. Se notó su ausencia”. Boca lleva dos partidos sin ganar, le falta eficacia y no logra fluidez en el juego, por lo que la vuelta de su capitán se presenta como vital para un duelo que puede marcar el rumbo en la Copa de la Liga.

El posible once de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani.