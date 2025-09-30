La sorpresiva frase de Chiquito Romero que generó polémica en el Mundo Boca

El arquero fue abordado por un fanático a la salida de la gala del Martín Fierro y, en un breve intercambio, se refirió a su futuro en el club.

Hoy 16:34

En medio de las dudas por el rendimiento de Agustín Marchesín en el arco de Boca Juniors, reapareció la voz de Sergio “Chiquito” Romero, quien llevaba meses sin pronunciarse públicamente ni sumar minutos. Interceptado por un hincha a la salida de la gala de los Martín Fierro, el arquero respondió con una frase que generó ruido: “Nunca me fui”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Romero, que estacionaba su auto mientras esperaba a su esposa Eliana Guercio, fue abordado por un fanático que le pidió que volviera a defender el arco xeneize. La respuesta fue inmediata: “Nunca me fui”. Acto seguido, ante la consulta de si extrañaba defender el arco de Boca, agregó: “Sí, obvio”.

El arquero de 37 años atraviesa un 2025 sin acción, fuera de la consideración de Miguel Ángel Russo, quien lo relegó detrás de Leandro Brey y Javier García. Desde el episodio con un plateísta en 2024 y la posterior operación de rodilla, Chiquito no volvió a jugar. Su última vez bajo los tres palos fue el 23 de noviembre de 2024 en el 0-0 contra Huracán en Parque Patricios, justo antes de la eliminación en la Copa Argentina frente a Vélez.

Aunque volvió a aparecer en la lista de convocados en la visita a Aldosivi, Romero no integró el banco de suplentes, manteniendo su inactividad en el año. Su contrato vence a fin de 2025 y todo indica que se marchará libre, sin sumar más minutos oficiales con la camiseta azul y oro.

La historia de Romero en Boca alternó momentos de ilusión, como la Copa Libertadores 2023, y frustraciones, con la debacle del año pasado. Su futuro parece lejos de La Ribera, pero sus palabras encendieron nuevamente el debate sobre quién debe custodiar el arco en este difícil presente.