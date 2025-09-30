Boca presentó su balance con un superávit récord de 35 mil millones de pesos

Con Juan Román Riquelme a la cabeza, la Comisión Directiva xeneize se reunió este lunes y presentó los números del ejercicio económico que comprende el período de julio 2024 a junio 2025.

Con Juan Román Riquelme al mando, la Comisión Directiva de Boca Juniors se reunió este lunes para presentar la Memoria y Balance General junto al informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025. El club informó un superávit histórico de 35 mil millones de pesos (u$d 25,364,745.04), cifra que será sometida a aprobación en la Asamblea General de Representantes del 29 de octubre.

La reunión ordinaria estuvo encabezada por el presidente de la institución y contó con la presencia del vicepresidente Jorge Amor Ameal, el secretario general Ricardo Rosica y demás autoridades del club. Según destacaron en las redes oficiales, el balance récord supera en 7 mil millones de pesos, a moneda constante, lo registrado el año pasado. Se trata del segundo superávit consecutivo más alto en la gestión de Riquelme.

Además, en el mismo encuentro se resolvió incluir en el orden del día de la Asamblea la votación sobre la expulsión del socio que falsificó firmas en el pedido de modificación de la fecha de los comicios de diciembre de 2023, cuya suspensión derivó en un fuerte conflicto institucional. Finalmente, tras la intervención judicial, las elecciones se realizaron el 18 de diciembre de 2023, donde la fórmula Riquelme-Ameal se impuso con el 65,3% de los votos sobre la dupla opositora Ibarra-Macri, que obtuvo el 34,4%.