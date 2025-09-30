Ingresar
Árbitro confirmado para la visita de Central Córdoba a Argentinos Juniors

El Ferro buscará volver al triunfo en el Torneo Clausura el viernes en La Paternal.

Hoy 23:42

Central Córdoba visitará el viernes a Argentinos Juniors por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez.

La programación completa es la siguiente:

Fecha 11

Viernes 3 de octubre

19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastián Habib

21.15 Unión – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: José Castelli

21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Gastón Monsón Brizuela

Sábado 4 de octubre

14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Diego Novelli

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Javier Uziga

16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Martin

19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Belén Bevilacqua

19.00 Huracán – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 5 de octubre

14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Pardo

16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: José Carreras

AVAR: Gastón Suárez

16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nahuel Viñas

19.00 Boca – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Verlotta

21.15 Rosario Central – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Diego Romero

Lunes 6 de octubre

19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Damian Espinoza

21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Pablo Giménez

AVAR: Daniel E. Zamora

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol

