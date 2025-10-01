El dólar oficial se dispara $50 y se vende a $1450

Se espera que la primera jornada de octubre sea de volatilidad para el dólar oficial y los financieros, que vienen de un martes en donde el tipo de cambio mayorista debió ser intervenido.

Hoy 11:17

El dólar oficial se dispara $50 este miércoles 1º de octubre y cotiza a $1400 para la compra y $1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Así, la divisa acumula una suba de $100 en la semana.

En tanto, el dólar mayorista se ofrece a $1397 para la compra y $1447 para la venta, por debajo del techo de la banda que el BCRA fija hoy en $1481,21.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, vale $1885 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue sube $20 y se ofrece a $1445 para la compra y $1465 para la venta. El paralelo continúa al alza, como desde el comienzo de la semana.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es mínima, de 1,03%. El paralelo cotiza $235 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $1230).

El Banco Central no intervino durante en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pero sí hubo fuertes compras del Tesoro por más de u$s 1300 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, las reservas se ubican ahora en u$s 40.374 millones.