Cristina Kirchner volvió a cruzar a Javier Milei por la suba del dólar: “Se avivaron que después del domingo 26 devaluás”

La expresidenta apuntó otra vez contra el plan económico del Gobierno y sostuvo “nada marcha de acuerdo al plan”. También le dedicó un párrafo al escándalo que involucra a José Luis Espert.

Hoy 11:45

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cruzar este miércoles a Javier Milei por la crisis financiera, y a través de sus redes sociales advirtió: "Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás".

"¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale…", apuntó la exmandataria.

Además, Cristina retomó una de sus frases para resaltar, según considera, las falencias del Gobierno. "Milei... NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan. No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario "libertario"... lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu "competencia de monedas" fracasó, hay más dólares "en el colchón" que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza... ¡y los dólares se te siguen yendo!", afirmó.

Y completó: "Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares".

Por último, le dedicó un párrafo al escándalo que involucra al diputado y candidato libertario José Luis Espert por sus vínculos con un detenido por narcotráfico. "¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba 'cárcel o bala'… asociado y recibiendo dólares de los narcos", escribió Cristina y concluyó: "Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo".