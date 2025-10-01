Adorni se refirió a la controversia en torno a Espert: "Si la justicia tiene que pedir explicaciones, él las dará"

El vocero presidencial se refirió al presunto financiamiento por parte de un narcotraficante, asegurando que no hay novedades en el caso y que el legislador dará explicaciones si la justicia lo requiere.

Hoy 13:40

El vocero presidencial, Manuel Adorni, abordó la situación que involucra al diputado José Luis Espert, señalado por supuestamente recibir financiamiento del empresario Fred Machado, acusado de estar vinculado al narcotráfico. Durante la habitual conferencia de prensa, Adorni sostuvo que el caso es "un tema refritado de hace seis o siete años" y que la controversia no es nueva. "Esto viene de larga data", afirmó el funcionario, restando trascendencia a las últimas denuncias.

En cuanto a las posibles implicancias judiciales, Adorni fue claro: "Si la justicia tiene que pedir explicaciones, las pedirá y Espert las dará. No hay cambio adicional con respecto a nada", sentenció, dejando claro que no hay novedades sobre el caso.

Además, Adorni desestimó cualquier tipo de "incompatibilidad" entre las posturas del presidente Javier Milei, quien reafirmó a Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, y las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había exigido explicaciones inmediatas sobre el financiamiento presuntamente recibido por el legislador.