EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 13:52

Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Jueves 2 de octubre: de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Yanda (dpto. Capital); de 10:00 a 13:00hs afectando a parte de la ciudad de Añatuya (barrio Centro) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte de la ciudad de Añatuya (sector norte).

Viernes 3 de octubre: de 08:30 a 11:30 hs afectando al barrio Parque de la ciudad de La Banda (sector calle Balcarce y canal); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Bandera Bajada; de 09:30 a 12:30hs afectando a parte de los barrios Borges y Coesa de la ciudad Capital (comprendido entre Julio Carreras, Sara Diaz Raed, Haidee Pianetto y Dr. Manuela Santucho) y de 15:00 a 18:00 hs afectando a la ciudad de Suncho Corral y la localidades de Pje. Concepción, El Empachao y El  Rosario.

