Nediani inauguró la sexta etapa del moderno sistema de luces LED del barrio Centro

El intendente habilitó la sexta etapa del moderno sistema de iluminación LED, como parte del Plan de Modernización Urbana, con trabajos que también incluyeron mejoras en seguridad vial y espacios públicos.

Hoy 14:11

El intendente de la ciudad, Roger Elías Nediani, inauguró el pasado martes 1° de octubre la sexta etapa del sistema de iluminación LED en el barrio Centro. Este avance forma parte de un importante proceso de modernización urbana y de puesta en valor de los espacios públicos, impulsado por la gestión municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La inauguración tuvo lugar en la intersección de las calles Sáenz Peña y Las Heras, y fue acompañada por la participación de la diputada provincial Mariana Morales, el viceintendente Gabriel Santillán, autoridades del Ejecutivo Municipal, miembros del Honorable Concejo Deliberante y numerosos vecinos de la zona.

La obra incluye la instalación de nuevas luminarias LED, postes de iluminación, tableros de control, cableado subterráneo y sendas peatonales. Además, se realizaron trabajos complementarios como limpieza, poda de árboles, colocación de carteles nomencladores, señales de tránsito y pintura de cordones y sendas peatonales, todo con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar los espacios urbanos de acuerdo a las normativas vigentes.

En su discurso, el intendente Nediani destacó el importante avance que representa esta nueva fase del plan. "Estamos muy contentos por el acompañamiento de los vecinos de este sector de la ciudad. Este es un proyecto muy costoso, pero seguimos avanzando", afirmó.

Nediani también resaltó que, a pesar de los momentos económicos complejos y la baja en la coparticipación federal, el municipio continúa invirtiendo en proyectos y en la mejora de los servicios para el crecimiento de la ciudad. “Aunque la baja de la coparticipación ha sido un desafío, seguimos invirtiendo en obras que beneficien a toda la comunidad", agregó.

El intendente también resaltó la importancia del trabajo en equipo entre las diferentes direcciones municipales. "Este sector ha sido podado por el personal de la Dirección de Parques y Paseos, mientras que los trabajos de iluminación estuvieron a cargo de la Dirección de Iluminación, que trabaja de forma permanente", explicó.

En este sentido, Nediani hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana: "Una vez inauguradas las obras, estas pasan a ser patrimonio de todos los bandeños. Es fundamental el compromiso de los vecinos para el cuidado de estas infraestructuras", expresó.

Además, destacó las ventajas del nuevo sistema de iluminación LED, que no solo mejora la seguridad en la zona, sino que también resulta más económico y ecológico. “Las luces LED son mucho más económicas, cuidan el ambiente y tienen un impacto menor sobre la fauna local, como las aves que descansan cerca de las luminarias por la noche", explicó.

Nediani también subrayó que esta obra tiene una duración estimada de 10 años y que el nuevo sistema reduce los riesgos de vandalismo, ya que incluye tableros subterráneos y columnas nuevas.

Para concluir, el intendente reafirmó su visión sobre la articulación público-privada como un motor clave para el crecimiento sustentable de la ciudad. "El trabajo conjunto entre el sector público y privado nos permitirá avanzar en proyectos que contribuyan al desarrollo de nuestra ciudad de manera sustentable y sostenida", concluyó.