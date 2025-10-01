Franco Filho tras la consagración de Comercio: "Se habló mucho de nosotros"

El arquero del Tripero destacó la unión del grupo para festejar en el Clausura.

Hoy 19:12

Tras consagrarse en el Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, el arquero Franco Filho habló del gran momento de Comercio que festejo con su gente un nuevo trofeo a nivel local.

"Los dos partidos han sido muy difíciles, Sportivo hizo una gran final y nos complicó. Contento por el grupo, somos humildes y venimos trabajando con mucho sacrificio. El Profe cambió la mentalidad del grupo y por suerte se nos pudo dar", abrió el golero Tripero.

Además, agregó: "En la tanda de penales estaba nervioso, pero con confianza, sabía que iba a poder atajar y gracias a Dios se dio", declaró.

"Cuando comenzamos el año se habló mucho de nosotros, sabemos lo que somos y el excelente grupo que tenemos. Cuando formas un equipo que tira todo para el mismo lado tarde o temprano se consiguen los objetivos", remarcó.

Por último y sobre su presente personal, comentó: "Gracias a Dios hice un buen campeonato, le agradezco al club que me abrió las puertas para volver a jugar. Regalarles esto es un sueño", cerró en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.