Franco Filho tras la consagración de Comercio: "Se habló mucho de nosotros"

El arquero del Tripero destacó la unión del grupo para festejar en el Clausura.

Hoy 19:12
Franco Filho Comercio

Tras consagrarse en el Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, el arquero Franco Filho habló del gran momento de Comercio que festejo con su gente un nuevo trofeo a nivel local. 

"Los dos partidos han sido muy difíciles, Sportivo hizo una gran final y nos complicó. Contento por el grupo, somos humildes y venimos trabajando con mucho sacrificio. El Profe cambió la mentalidad del grupo y por suerte se nos pudo dar", abrió el golero Tripero. 

Además, agregó: "En la tanda de penales estaba nervioso, pero con confianza, sabía que iba a poder atajar y gracias a Dios se dio", declaró. 

"Cuando comenzamos el año se habló mucho de nosotros, sabemos lo que somos y el excelente grupo que tenemos. Cuando formas un equipo que tira todo para el mismo lado tarde o temprano se consiguen los objetivos", remarcó. 

Por último y sobre su presente personal, comentó: "Gracias a Dios hice un buen campeonato, le agradezco al club que me abrió las puertas para volver a jugar. Regalarles esto es un sueño", cerró en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.

