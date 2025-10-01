Neder encabezó plenario de Fuerza Patria en el Circuito 48 de La Banda

Llevado a cabo en instalaciones del Club Hual, del Barrio San Fernando.

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista, José Emilio “Pichón” Neder, encabezó un plenario de movilizadores en el Circuito 48 de la ciudad de La Banda, llevado a cabo en instalaciones del Club Hual del Barrio San Fernando.

Junto a los candidatos a diputada nacional, Lucía Corlli; y a diputado provincial, Alvaro “Chueco” Blanco, Neder agradeció “la presencia y adhesión del Movimiento Barrios de Pie, una organización social muy importante que suma su acompañamiento a Fuerza Patria Peronista”.

“Vayamos a hablar con cada amigo, con cada familia y vecino, con respeto, militando la causa justa del peronismo contra el avasallamiento de la derecha a los que menos tienen y a las clases medias. El 26 de octubre Fuerza Patria le va a poner un freno en las urnas a tanta crueldad del gobierno nacional”, remarcó.