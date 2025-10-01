Lucas Abascia sobre el momento de Central Córdoba: "No empecemos a ver lo malo"

El defensor Ferroviario dio la cara y dejó su visión del presente del equipo.

Hoy 20:03

Central Córdoba volvió a tropezar en el Torneo Clausura y acumula cuatro encuentros sin ganar, lo que enciende las alarmas en la pelea por mantenerse entre los ocho primeros de la tabla. Luego del 0-1 frente a Tigre en el Estadio Único Madre de Ciudades, el defensor Lucas Abascia dio la cara y dejó su visión del momento del equipo.

“El partido fue raro, ellos se cerraron atrás, se defendieron bien y no pudieron crear situaciones”, analizó sobre el desarrollo del encuentro, donde al Ferroviario le costó quebrar la resistencia rival.

Más allá de la racha negativa, Abascia puso paños fríos: “Estamos dejando pasar muchos puntos, no somos el equipo que éramos, nos quedan 5 finales y va a ser una batalla para quedarnos entre los primeros 8”.

Por último, buscó transmitir confianza al hincha: “Es la segunda vez que perdemos en el torneo, las cosas mal no se están haciendo. No empecemos a ver lo malo: estamos dentro de los ocho, tenemos chances y vamos a seguir peleando”, remarcó.