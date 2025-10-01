Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Lucas Abascia sobre el momento de Central Córdoba: "No empecemos a ver lo malo"

El defensor Ferroviario dio la cara y dejó su visión del presente del equipo.

Hoy 20:03

Central Córdoba volvió a tropezar en el Torneo Clausura y acumula cuatro encuentros sin ganar, lo que enciende las alarmas en la pelea por mantenerse entre los ocho primeros de la tabla. Luego del 0-1 frente a Tigre en el Estadio Único Madre de Ciudades, el defensor Lucas Abascia dio la cara y dejó su visión del momento del equipo.

“El partido fue raro, ellos se cerraron atrás, se defendieron bien y no pudieron crear situaciones”, analizó sobre el desarrollo del encuentro, donde al Ferroviario le costó quebrar la resistencia rival.

Más allá de la racha negativa, Abascia puso paños fríos: “Estamos dejando pasar muchos puntos, no somos el equipo que éramos, nos quedan 5 finales y va a ser una batalla para quedarnos entre los primeros 8”.

Por último, buscó transmitir confianza al hincha: “Es la segunda vez que perdemos en el torneo, las cosas mal no se están haciendo. No empecemos a ver lo malo: estamos dentro de los ocho, tenemos chances y vamos a seguir peleando”, remarcó.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Policía de Perú asegura que el móvil del triple crimen en Florencio Varela fue el robo de tres kilos de cocaína
  2. 2. Revelan que el conductor de la camioneta que transportaba 594 kilos de cocaína iba a cobrar $24 millones
  3. 3. Video: así fue la detención de “Pequeño J”, el narco acusado del triple crimen en Florencio Varela
  4. 4. Comenzó la audiencia de prisión preventiva contra Silvio Perea, acusado de torturar a su pareja
  5. 5. La Legislatura provincial aprobó la Ley de Reiterancia Delictiva
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT