Lollapalooza Argentina 2026: line up completo día por día y horarios de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan

El festival se realizará del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y contará con más de 100 artistas de todo el mundo. Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan serán algunas de las grandes figuras internacionales.

Hoy 20:58

Con la cuenta regresiva en marcha, Lollapalooza Argentina 2026 confirmó su line up día por día y encendió la expectativa de miles de fans que aguardan por uno de los eventos musicales más esperados del año. El festival se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con más de cien artistas nacionales e internacionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Viernes 13 de marzo: Tyler, The Creator, Lorde y Danny Ocean

La primera jornada tendrá como headliner a Tyler, The Creator, quien presentará su álbum Don’t Tap The Glass, consolidado como uno de los grandes referentes del rap alternativo mundial. También dirá presente Lorde, con su nuevo disco VIRGIN, mientras que la jornada sumará a Turnstile, Peggy Gou, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, DJO (Joe Keery) y el venezolano Danny Ocean.

La grilla se completa con propuestas internacionales como Royel Otis, Judeline, Katseye, Balu Brigada, y artistas argentinos como Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Mora Fisz.

Lewis Capaldi

Sábado 14 de marzo: Chappell Roan, Skrillex y Paulo Londra

El segundo día marcará el debut en Argentina de Chappell Roan, considerada una de las voces más innovadoras del pop actual. También estarán Skrillex, Lewis Capaldi, y el cordobés Paulo Londra, referente del rap local.

Además, se presentarán figuras como Addison Rae, Aitana, Marina, Soledad, TV Girl, LANY, la boyband surcoreana RIIZE y Brutalismus 3000. Entre los nombres emergentes figuran Joaquina, Easykid y TIMØ, que completan una grilla diversa en pop, música urbana y electrónica.

Doechii

Domingo 15 de marzo: Sabrina Carpenter, Deftones e Interpol

El cierre estará encabezado por Sabrina Carpenter, que vuelve al país convertida en un fenómeno pop global tras telonear a Taylor Swift en 2023. En esta edición, llega como headliner con su nuevo disco Man’s Best Friend.

Ese mismo día se presentarán los históricos Deftones, la rapera estadounidense Doechii, y referentes de la electrónica como Kygo y Ben Böhmer. También subirá al escenario la banda neoyorquina Interpol, que celebra los 20 años de Antics.

Deftones

La cuota nacional estará a cargo de Ratones Paranoicos y Massacre. Completan el cartel artistas emergentes y propuestas del rock regional, la electrónica y el pop actual, con nombres como Men I Trust, Yami Safdie, The Warning y Reybruja, banda local que apunta a renovar la escena argentina.

Line Up Loolapalooza 2026