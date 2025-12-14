Empate y punto bonus para Las Leonas en la Pro League ante Alemania

En Santiago del Estero, tras igualar 1 a 1 ganaron por penales australianos 5 a 4.

Hoy 01:36

Tras la victoria ante Alemania y la caída con Países Bajos, Las Leonas volvieron a enfrentarse con el equipo teutón, en el tercer partido de Pro League. En Santiago del Estero, Las Leonas empataron 1 a 1 y ganaron por penales australianos 5 a 4.

Un primer tiempo que empezó con el golazo de Victoria Granatto (2') después de la asistencia de su hermana, Majo, y una pegada de derecho al ángulo. Candela Esandi disputó su primer partido internacional con la camiseta de Las Leonas, y a pesar de tener córner cortos, las alemanas no pudieron empatar el resultado. Finja Starck, arquera germana, fue figura después la cantidad de tiros de las jugadoras argentinas.

En el tercer cuarto, Alemania tuvo una contra muy peligrosa tras un córner corto ofensivo argentino que fue mal servido, pero Las Leonas se reposicionaron bien en defensa y evitaron que la jugadora alemana pudiera entrar al área de la China Cosentino y generar algún tiro. El empate alemán fue de Lena Micheel (38') de córner corto y pegada de derecho, y el encuentro se puso 1 a 1. Faltando 10 segundos para que finalice el cuarto, a Majo Granatto le hicieron una infracción. Agustina Gorzelany arrastró buscando el desvío de alguna jugadora argentina, pero Starck se mantuvo firme en su arco y evitó el gol albiceleste.

Alemania presionaba alto y complicaba en oportunidades a la defensa argentina, pero no podían terminar de cerrar sus jugadas, por ende el resultado se mantenía igualado. El partido finalizó 1 a 1 y fue a la tanda de shootouts.

Definición por penales australianos

Primera tanda:

Julieta Jankunas (atajado)

Brisa Bruggesser (afuera)

Victoria Granatto (gol)

Sofía Cairó (gol)

Candela Esandi (gol)

La China Cosentino tapó el tercer shootout alemán y en el quinto le cobraron penal luego de una infracción, el cual tapó.

En la segunda tanda, Sofía Cairó metió un golazo y la China tapó el tiro alemán, concediéndole el punto bonus a Argentina.

Formación Argentina: Cristina Cosentino, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Cairó, Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Eugenia Trnchinetti, María José Granatto, Brisa Bruggesser, Victoria Granatto. Suplentes: Lourdes Pérez Iturraspe, Valentina Costa Biondi, Paula Ortiz, Candela Esandi, Julieta Jankunas, Aylín Ovejero, Catalina Alimenti. DT: Fernando Ferrara.