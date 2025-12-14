Empate y punto bonus para Las Leonas en la Pro League ante Alemania

En Santiago del Estero, tras igualar 1 a 1 ganaron por penales australianos 5 a 4.
Tras la victoria ante Alemania y la caída con Países Bajos, Las Leonas volvieron a enfrentarse con el equipo teutón, en el tercer partido de Pro League. En Santiago del Estero, Las Leonas empataron 1 a 1 y ganaron por penales australianos 5 a 4.
Un primer tiempo que empezó con el golazo de Victoria Granatto (2') después de la asistencia de su hermana, Majo, y una pegada de derecho al ángulo. Candela Esandi disputó su primer partido internacional con la camiseta de Las Leonas, y a pesar de tener córner cortos, las alemanas no pudieron empatar el resultado. Finja Starck, arquera germana, fue figura después la cantidad de tiros de las jugadoras argentinas.
Alemania presionaba alto y complicaba en oportunidades a la defensa argentina, pero no podían terminar de cerrar sus jugadas, por ende el resultado se mantenía igualado. El partido finalizó 1 a 1 y fue a la tanda de shootouts.
Definición por penales australianos
Primera tanda:
La China Cosentino tapó el tercer shootout alemán y en el quinto le cobraron penal luego de una infracción, el cual tapó.
En la segunda tanda, Sofía Cairó metió un golazo y la China tapó el tiro alemán, concediéndole el punto bonus a Argentina.
Formación Argentina: Cristina Cosentino, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Cairó, Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Eugenia Trnchinetti, María José Granatto, Brisa Bruggesser, Victoria Granatto. Suplentes: Lourdes Pérez Iturraspe, Valentina Costa Biondi, Paula Ortiz, Candela Esandi, Julieta Jankunas, Aylín Ovejero, Catalina Alimenti. DT: Fernando Ferrara.