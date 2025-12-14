Estudiantes, la bestia negra de Costas: la pésima racha que Racing no pudo cortar en la final del Clausura

La Academia y el Pincha se enfrentaron cinco veces en esta vuelta de Costas y el equipo de Avellaneda apenas sumó un empate. En Santiago del Estero siguió la sequía y no pudo consagrarse campeón.

Racing cayó en la tanda de penales ante Estudiantes de La Plata en la final del torneo Clausura de la Liga Profesional y extendió la pésima racha que mantiene el exitoso ciclo de Gustavo Costas: ganarle al Pincha.

Costas comenzó su tercera etapa en Racing en 2024 y enfrentó en cinco oportunidades a Estudiantes, siempre dirigido por Eduardo Domínguez, con un balance de un empate y cuatro derrotas.

La igualdad se dio en el primer enfrentamiento, un 0-0 en La Plata, mientras que después llegó el histórico 5 a 4 a favor del Pincha que dejó a la Academia (venía de consagrase en la Copa Sudamericana) prácticamente sin chances de pelear la Liga Profesional, que luego quedaría para Vélez.

Ya en este 2025, en el estadio UNO, fue victoria por 2-0 para los dirigidos por Domínguez con goles de Santiago Ascacibar y Gabriel Neves, mientras que la última vez jugaron en el Cilindro y el Pincha ganó por 1-0con gol de Guido Carrillo, que cortó una histórica sequía en el fútbol argentino.

Los últimos 10 partidos entre Racing y Estudiantes

La racha positiva del Pincha ante la Academia es solamente durante esta nueva etapa de Costas, sino que de los últimos 10 partidos el equipo de Avellaneda apenas pudo ganar uno: 2-1 por la Copa de la Liga 2023 con tantos de Gonzalo Piovi y Juan Fernando Quintero, mientras que descontó Mauro Méndez.

Estudiantes se impuso en cinco de estos enfrentamientos (los últimos cuatro ante Costas), mientras que igualaron también en cuatro oportunidades.