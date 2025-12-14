Boca, el único grande en la Libertadores 2026 tras la caída de Racing ante Estudiantes

La derrota de la Academia frente al Pincha en la final del Clausura terminó de aclarar el mapa argentino rumbo a la Copa Libertadores 2026. Con ese resultado, los de Úbeda quedaron confirmado como el único de los cinco grandes que disputará el máximo certamen continental.

Hoy 01:19

El triunfo del Pincha no solo le dio el título, sino que además cerró las vías de clasificación para Racing, que necesitaba consagrarse para asegurar su lugar. De esta manera, Boca se convirtió en el único representante de peso histórico entre los grandes tradicionales, en una Libertadores que tendrá una fuerte renovación de nombres argentinos.

Argentina contará con siete cupos para la edición 2026. Lanús ingresó como campeón de la Copa Sudamericana 2025, mientras que Platense se metió tras ganar el Apertura 2025. A ellos se suma Estudiantes, campeón del Clausura 2025, y Independiente Rivadavia, que obtuvo la Copa Argentina 2025.

Los últimos boletos llegaron desde la tabla anual 2025: Rosario Central como primero, Boca Juniors como segundo y Argentinos Juniors como tercero. Así, el Xeneize será el único de los grandes en decir presente en la Libertadores 2026, en un escenario inesperado que confirma un cambio de época en el fútbol argentino.