Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 DIC 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Como en casa: Estudiantes volvió a festejar y por tercera vez se consagró campeón en el Madre de Ciudades

Santiago del Estero volvió a ser el escenario de un duelo con título en juego, el Torneo Clausura, que quedó en manos del Pincha tras la victoria por penales ante Racing.

Hoy 01:12
Estudiantes hinchada

La final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes se disputó este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, un escenario que recibió su décima definición en cuatro años y en el que tanto la Academia como el Pincha ya disputaron un título, con resultados diferentes. Esta vez, el Pincha volvió a festejar y se quedó con el Clausura tras un 1-1 en los 120 minutos y una mejor puntería en los penales.

El recuerdo para Racing en el Madre de Ciudades no era bueno debido a que perdió allí justamente el día del estreno del estadio, con la Supercopa Argentina 2019, que quedó para River con un categórico 5-0.

Por el contrario, los recuerdos eran felices para Estudiantes, ya que se coronó dos veces ante Vélez en 2024: por penales en la Copa LPF y por 3-0 en el Trofeo de Campeones.

Más allá de las victorias con el Pincha, Eduardo Domínguez también sufrió una dura derrota en Santiago del Estero debido a que cuando dirigía a Colón cayó por 4-0 ante River por el Trofeo de Campeones 2021.

Todas las finales del estadio Madre de Ciudades

4 de marzo de 2021

Supercopa Argentina 2019

River 5 - Racing 0

8 de diciembre de 2021

Copa Argentina 2020/21

Boca 0 (5) - Talleres 0 (4)

17 de diciembre de 2021

Trofeo de Campeones 2021

River 4 - Colón 0

1° de marzo de 2023

Supercopa Argentina 2023

Boca 3 - Patronato 0

16 de diciembre de 2023

Copa LPF 2023

Rosario Central 1 - Platense 0

22 de diciembre de 2023

Trofeo de Campeones 2023

River 2 - Rosario Central 0

5 de mayo de 2024

Copa de la Liga Profesional 2024

Estudiantes 1 (4) – 1 (3) Vélez

21 de diciembre de 2024

Trofeo de Campeones 2024

Vélez 0 - Estudiantes 3

1° de junio de 2025

Torneo Apertura 2025

Platense 1 - Huracán 0.

13 de diciembre de 2025

Torneo Clausura 2025

Racing 1(4) - Estudiantes 1 (5)

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Estudiantes de La Plata Estadio Único Madre de Ciudades

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ruta 34: volcó un acoplado entre Real Sayana y Casares y el camión perdió toda la carga
  2. 2. Murió Ernesto Acher, uno de los pioneros de Les Luthiers y creador de La Banda Elástica
  3. 3. “Es lo que la Argentina necesita”: Martín Rappallini respaldó la reforma laboral
  4. 4. Elías Suárez participó del intercambio de presentes institucionales en la final de la Liga Profesional en el Estadio Único
  5. 5. Tiroteo en un campus universitario de Rhode Island: hay varios heridos y alerta máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT