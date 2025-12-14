Como en casa: Estudiantes volvió a festejar y por tercera vez se consagró campeón en el Madre de Ciudades

Santiago del Estero volvió a ser el escenario de un duelo con título en juego, el Torneo Clausura, que quedó en manos del Pincha tras la victoria por penales ante Racing.
La final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes se disputó este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, un escenario que recibió su décima definición en cuatro años y en el que tanto la Academia como el Pincha ya disputaron un título, con resultados diferentes. Esta vez, el Pincha volvió a festejar y se quedó con el Clausura tras un 1-1 en los 120 minutos y una mejor puntería en los penales.
El recuerdo para Racing en el Madre de Ciudades no era bueno debido a que perdió allí justamente el día del estreno del estadio, con la Supercopa Argentina 2019, que quedó para River con un categórico 5-0.
Por el contrario, los recuerdos eran felices para Estudiantes, ya que se coronó dos veces ante Vélez en 2024: por penales en la Copa LPF y por 3-0 en el Trofeo de Campeones.
Más allá de las victorias con el Pincha, Eduardo Domínguez también sufrió una dura derrota en Santiago del Estero debido a que cuando dirigía a Colón cayó por 4-0 ante River por el Trofeo de Campeones 2021.
4 de marzo de 2021
Supercopa Argentina 2019
River 5 - Racing 0
8 de diciembre de 2021
Copa Argentina 2020/21
Boca 0 (5) - Talleres 0 (4)
17 de diciembre de 2021
Trofeo de Campeones 2021
River 4 - Colón 0
1° de marzo de 2023
Supercopa Argentina 2023
Boca 3 - Patronato 0
16 de diciembre de 2023
Copa LPF 2023
Rosario Central 1 - Platense 0
22 de diciembre de 2023
Trofeo de Campeones 2023
River 2 - Rosario Central 0
5 de mayo de 2024
Copa de la Liga Profesional 2024
Estudiantes 1 (4) – 1 (3) Vélez
21 de diciembre de 2024
Trofeo de Campeones 2024
Vélez 0 - Estudiantes 3
1° de junio de 2025
Torneo Apertura 2025
Platense 1 - Huracán 0.
13 de diciembre de 2025
Torneo Clausura 2025
Racing 1(4) - Estudiantes 1 (5)