Como en casa: Estudiantes volvió a festejar y por tercera vez se consagró campeón en el Madre de Ciudades

Santiago del Estero volvió a ser el escenario de un duelo con título en juego, el Torneo Clausura, que quedó en manos del Pincha tras la victoria por penales ante Racing.

Hoy 01:12

La final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes se disputó este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, un escenario que recibió su décima definición en cuatro años y en el que tanto la Academia como el Pincha ya disputaron un título, con resultados diferentes. Esta vez, el Pincha volvió a festejar y se quedó con el Clausura tras un 1-1 en los 120 minutos y una mejor puntería en los penales.

El recuerdo para Racing en el Madre de Ciudades no era bueno debido a que perdió allí justamente el día del estreno del estadio, con la Supercopa Argentina 2019, que quedó para River con un categórico 5-0.

Por el contrario, los recuerdos eran felices para Estudiantes, ya que se coronó dos veces ante Vélez en 2024: por penales en la Copa LPF y por 3-0 en el Trofeo de Campeones.

Más allá de las victorias con el Pincha, Eduardo Domínguez también sufrió una dura derrota en Santiago del Estero debido a que cuando dirigía a Colón cayó por 4-0 ante River por el Trofeo de Campeones 2021.

Todas las finales del estadio Madre de Ciudades

4 de marzo de 2021

Supercopa Argentina 2019

River 5 - Racing 0

8 de diciembre de 2021

Copa Argentina 2020/21

Boca 0 (5) - Talleres 0 (4)

17 de diciembre de 2021

Trofeo de Campeones 2021

River 4 - Colón 0

1° de marzo de 2023

Supercopa Argentina 2023

Boca 3 - Patronato 0

16 de diciembre de 2023

Copa LPF 2023

Rosario Central 1 - Platense 0

22 de diciembre de 2023

Trofeo de Campeones 2023

River 2 - Rosario Central 0

5 de mayo de 2024

Copa de la Liga Profesional 2024

Estudiantes 1 (4) – 1 (3) Vélez

21 de diciembre de 2024

Trofeo de Campeones 2024

Vélez 0 - Estudiantes 3

1° de junio de 2025

Torneo Apertura 2025

Platense 1 - Huracán 0.

13 de diciembre de 2025

Torneo Clausura 2025

Racing 1(4) - Estudiantes 1 (5)