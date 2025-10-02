Emilia Mernes deslumbró en la Paris Fashion Week y compartió postales de su viaje con Duki

La cantante mostró el detrás de escena de su paso por Francia: looks de impacto, celebridades internacionales y paseos románticos por la capital.

Hoy 01:05

Entre moda, glamour y romance, Emilia Mernes vivió días inolvidables en la Paris Fashion Week. La entrerriana viajó junto a su pareja, Duki, y juntos se robaron todas las miradas en el desfile de Stella McCartney. La artista compartió en redes sociales un álbum de fotos que retrata desde sus outfits hasta los momentos más íntimos de su estadía en la capital francesa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“París, te amo”, escribió la cantante al publicar un carrusel de imágenes. En la primera postal, se la vio junto a Duki dentro de un vehículo, luciendo un conjunto gris de dos piezas con minifalda deportiva, medias blancas y sandalias de tacón. El trapero, por su parte, optó por un look urbano con chaqueta negra aterciopelada, pantalones rectos y varios anillos como accesorios.

Además de los desfiles, la pareja disfrutó de almuerzos al aire libre, recorridos por iglesias parisinas y momentos de intimidad que Emilia registró en sus redes. “Te amo, gracias por llevarme a la fashion week”, le comentó Duki a su novia en una de las publicaciones.

En el desfile de McCartney, Emilia lució un conjunto negro sofisticado con top off-shoulder y accesorios plateados, mientras que en otro evento destacó con un look de la marca Vaquera, que Duki celebró con un romántico mensaje: “Lo que más me gusta de París”.

El show de McCartney, titulado Come Together en homenaje a The Beatles, contó con la presencia de estrellas como Anitta, Ice Spice, Cara Delevigne y Helen Mirren, quien sorprendió al recitar la letra del clásico tema.

Mernes también compartió encuentros con Becky G, la rapera BB Trickz y Mia Khalifa, así como paseos más relajados por las calles parisinas, donde optó por un estilo urbano e informal. El toque final de su recorrido fue un postre con sello local: una galletita bañada en chocolate con forma de la Torre Eiffel.