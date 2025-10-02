Ingresar
Torneo Regional Federal Amateur 2025/26: los 20 equipos santiagueños ya conocen a sus rivales

Se confirmó la conformación de zonas del certamen, que tendrá fuerte participación de equipos santiagueños en la Región Centro. La fase de grupos será a dos ruedas: seis fechas, con tres partidos de local y tres de visitante.

Hoy 10:26

El Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 ya tiene definidos sus grupos de la Región Centro, donde habrá 20 equipos santiagueños en competencia junto a representantes de La Rioja y Catamarca. La primera ronda se disputará bajo el sistema de ida y vuelta, con un total de 6 fechas por zona, en las que cada equipo jugará tres partidos como local y tres como visitante.

En la Zona 4 estarán Defensores de Monte Quemado, Talleres de Nueva Esperanza, Los Verdes de El Mojón y Salamanca de Monte Quemado. 

La Zona 5 tendrá a La Ensenada de Quimilí, Comercio de Campo Gallo, Atlético Icaño y Talleres de Quimilí. 

La Zona 6 reunirá a Central Argentino de La Banda, Fútbol Infantil Diego Armando de El Arenal, Atlético Gramilla y Agua y Energía de La Banda.

La Zona 7 habrá cruces capitalinos y termenses con Unión Santiago, Comercio Central Unidos, Río Dulce de Las Termas y Argentinos de Termas. 

La Zona 8 estará conformada por Central Córdoba de Frías, Vélez de San Ramón, Atoj Pozo y Dos Leones de Frías.

El resto de los grupos corresponden a equipos de La Rioja (Zonas 1, 2 y 3) y Catamarca (Zonas 9, 10 y 11), completando así las 11 zonas que darán inicio al certamen.

La Rioja
Zona 1: Andino Sport Club (La Rioja), Club Cultural y Deportivo Joaquín Víctor González (Nonogasta, Chilecito) y Club Deportivo Alto Valle (Olta, General Belgrano).
Zona 2: Rioja Juniors Fútbol Club (La Rioja), Club Atlético Chacarita Juniors (Aimogasta, Arauco, La Rioja) y Club Atlético Defensores de La Boca (La Rioja).  
Zona 3: Club Atlético Los Andes (Los Sarmientos, La Rioja), Club Social, Cultural y Deportivo Juventud Independiente (Villa Unión, General Felipe Varela) y Club Atlético Defensores de La Plata (Chilecito, La Rioja).

Catamarca
Zona 9: Club Atlético Peñarol (Medanitos, Fiambalá), Club Social, Cultural y Deportivo Racing del 250 Viviendas (Belén), Unión Vecinal Social Cultural y Deportiva 14 de Agosto "La Conty" (Tinogasta) y Club Deportivo, Social y Cultural General Navarro (Siján, Pomán).
Zona 10: Club Unión Aconquija (Las Estancias, Andalgalá), Club Atlético San Martín (Recreo), Club Deportivo Alijilán (Alijilán, Santa Rosa) y Club Sportivo Villa Dolores (Villa Dolores, Valle Viejo).
Zona 11: Club Atlético Policial (San Fernando del Valle de Catamarca), Club Defensores de Esquiú (Piedra Blanca, Fray Mamerto Esquiú), Club Atlético San Lorenzo de Alem (San Fernando del Valle de Catamarca) y Club Atlético Independiente (San Fernando del Valle de Catamarca).

Forma de disputa

  • Fase de grupos: Cada club jugará 6 partidos (ida y vuelta, todos contra todos en su zona). Serán 3 de local y 3 de visitante.
  • Clasificación: Avanzarán los mejores de cada grupo y, según determine el Consejo Federal, los mejores segundos
  • Segunda Ronda clasificatoria: Se jugarán partidos ida y vuelta. En caso de empate en la serie, la definición será por penales.
  • Etapa final: Se jugarán partidos ida y vuelta. En caso de empate en la serie, la definición será por penales.

