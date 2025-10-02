Ingresar
Unión Santiago suma nombres de cara al Regional: se incorporaron Facundo Pérez y Aguirre Gerez

El Tricolor comenzó a reforzarse de cara a la exigente competencia. El club confirmó la llegada de los delanteros.

Hoy 10:53

El Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 está a la vuelta de la esquina y Unión Santiago comenzó a reforzarse de cara a la exigente competencia. El club confirmó la llegada de Facundo Pérez y Fabricio Aguirre Gerez.

Los delanteros que se suman al plantel con la misión de aportar gol en la Zona 7 de la Región Centro, donde el Tricolor compartirá grupo con Comercio Central Unidos (Santiago del Estero), Río Dulce (Las Termas de Río Hondo) y Argentinos (Las Termas de Río Hondo).

Facundo Pérez llega tras quedar libre de Sarmiento de La Banda (Federal A), donde no fue tenido en cuenta por el DT Cristian Molins. 

Por su parte, Fabricio Aguirre Gerez viene de jugar en la Liga Santiagueña de Fútbol con Central Córdoba. Además, la dirigencia confirmó que el plantel sumará cuatro incorporaciones más en los próximos días para encarar el desafío regional.

Con plantel en formación y rivales confirmados, Unión Santiago comienza a ilusionarse con ser protagonista en la Región Centro, donde la presencia santiagueña será masiva con 20 equipos en competencia.

