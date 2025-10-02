Central Argentino inicia su preparación con varias caras nuevas para el Regional

El Albo, que será uno de los representantes santiagueños en la competencia nacional, quiere ser protagonista y por eso sumó una gran cantidad de refuerzos en todas las líneas.

Hoy 11:31

La dirigencia de Central Argentino ya se mueve fuerte en el mercado de pases con la mira puesta en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, que dará inicio el domingo 19 de octubre. El Albo, que será uno de los representantes santiagueños en la competencia nacional, quiere ser protagonista y por eso sumó una gran cantidad de refuerzos en todas las líneas.

En el arco se confirmaron las llegadas de Diego Aranda Rojas (ex Sol de América) y Facundo Salvatierra (Sportivo Fernández). Para la defensa, el equipo contará con Martín Romero, Hugo Cortez (Villa Unión), Franco Cordero, Ricardo Pacheco y Lucas Santillán (todos de Sportivo Fernández).

El mediocampo también se reforzó con nombres de peso: Emiliano Pérez, Mariano Mansilla, Alex Ávila, José Carrizo (Independiente de Beltrán), Juan Tapia (Central Córdoba de Frías) y Facundo González (Unión de Beltrán). En ataque, ya se sumaron Jesús Denett, Lautaro Mercado, Agustín Sequeira (ex 9 de Julio de Rafaela) y Tomás Mines (Comercio). A ellos podrían agregarse en los próximos días Iván Gómez, Bruno Padilla y Rodrigo Ledesma, quienes están muy cerca de cerrar su incorporación.

En cuanto a la competencia, Central Argentino integrará la Zona 6 de la Región Centro, junto a Atlético Gramilla, Agua y Energía de La Banda y Fútbol Infantil Diego Armando (El Arenal, Jiménez).

El entrenador Pablo Sebastián Ledesma iniciará oficialmente su segundo ciclo al frente de Central Argentino. Será presentado esta tarde a las 16. Posteriormente dirigirá el entrenamiento en el Dr. Osvaldo Juárez.