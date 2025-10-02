Central Argentino inicia su preparación con varias caras nuevas para el Regional

El Albo, que será uno de los representantes santiagueños en la competencia nacional, quiere ser protagonista y por eso sumó una gran cantidad de refuerzos en todas las líneas.
La dirigencia de Central Argentino ya se mueve fuerte en el mercado de pases con la mira puesta en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, que dará inicio el domingo 19 de octubre. El Albo, que será uno de los representantes santiagueños en la competencia nacional, quiere ser protagonista y por eso sumó una gran cantidad de refuerzos en todas las líneas.
En el arco se confirmaron las llegadas de Diego Aranda Rojas (ex Sol de América) y Facundo Salvatierra (Sportivo Fernández). Para la defensa, el equipo contará con Martín Romero, Hugo Cortez (Villa Unión), Franco Cordero, Ricardo Pacheco y Lucas Santillán (todos de Sportivo Fernández).
El mediocampo también se reforzó con nombres de peso: Emiliano Pérez, Mariano Mansilla, Alex Ávila, José Carrizo (Independiente de Beltrán), Juan Tapia (Central Córdoba de Frías) y Facundo González (Unión de Beltrán). En ataque, ya se sumaron Jesús Denett, Lautaro Mercado, Agustín Sequeira (ex 9 de Julio de Rafaela) y Tomás Mines (Comercio). A ellos podrían agregarse en los próximos días Iván Gómez, Bruno Padilla y Rodrigo Ledesma, quienes están muy cerca de cerrar su incorporación.
En cuanto a la competencia, Central Argentino integrará la Zona 6 de la Región Centro, junto a Atlético Gramilla, Agua y Energía de La Banda y Fútbol Infantil Diego Armando (El Arenal, Jiménez).
El entrenador Pablo Sebastián Ledesma iniciará oficialmente su segundo ciclo al frente de Central Argentino. Será presentado esta tarde a las 16. Posteriormente dirigirá el entrenamiento en el Dr. Osvaldo Juárez.