Los Pumas confirmaron siete cambios para la revancha ante Sudáfrica en Londres

El entrenador Felipe Contepomi anunció la formación titular para el último partido del Rugby Championship, con dos bajas por lesión y la misión de cerrar el torneo con una buena imagen.
Tras la dura derrota ante Sudáfrica por 67-30 en Durban, Los Pumas buscan cerrar el Rugby Championship 2025 con otra actuación sólida. El equipo dirigido por Felipe Contepomi será local este sábado desde las 10 en Twickenham, Londres, en la sexta y última fecha del torneo, y contará con siete cambios en relación al último partido.
Las bajas obligadas por lesión son Gonzalo García y Tomás Albornoz, quienes serán reemplazados por Simón Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli, respectivamente. Además, se registraron modificaciones estratégicas en varias posiciones: Guido Petti por Franco Molina, Pedro Rubiolo por Lucas Paulos, Santiago Grondona por Joaquín Oviedo, Piccardo por Lucio Cinti y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.
La formación titular de Los Pumas será: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.
Un hecho histórico acompañará este encuentro: Julián Montoya alcanzará los 52 tests como capitán, convirtiéndose en el jugador con más partidos liderando al seleccionado argentino, superando a Agustín Creevy (51) y Lisandro Arbizu (48).
Aunque Argentina ya no tiene posibilidades de ser campeón, el objetivo es cerrar el torneo con una buena actuación ante Sudáfrica, dando minutos a los jóvenes y consolidando el equipo para los desafíos futuros del seleccionado.